وحيداً في وجه العاصفة

يبدو الأمر اليوم وبعد زمان من التحولات الاجتماعية، تغير وجه العلاقات بين الناس، صار من الممكن أن نقول إن الفرد اليوم أصبح كمن انسلخ من جلد خيمة الزمان، واعتكف في برية شاسعة «أضيق من ثقب أبرة»، وصارت الذاكرة مكتنزة الثقوب، بحيث لا تحتفظ لا بالصور ولا بالأسماء، الأمر الذي جعل الإنسان اليوم يمضي في الحياة منفرداً، متوحداً بأفكاره الذاتية، محروماً من الصوت الخارجي القادم من الغرفة المقابلة لغرفته، وكذلك من البيت المجاور لبيته؛ لأن السمع يغوص في حمى الأصوات الداخلية، والبصر يهيم في صحراء الفجاجة وشح الألوان وفقر الدهشة.

اليوم قد تسأل عن صديق بعد زمان من الغياب، ويقال لك بتأنيب وتوبيخ، أما علمت أنه قد توفاه الله منذ سنة.

قد تصاب بالذهول، وتظل صامتاً، هامداً خامداً، ثم تستعيد وعيك، وتمسك بالذاكرة، وتحاول استدعاء صور ومشاهد، وأحداث لذلك الصديق الذي جمعتك وإياه صداقة حميمة، في زمن المشاعر الدافئة، وأخلاق الصادقين.

اليوم أدارت الذاكرة وجهها باتجاه الوجوم، واستدارت ناحية لحظة عبثية، ساهمة، غاشمة، مفعمة بأضغاث أحلام، ولا حول لها سوى أنها تجر أذيال الذاكرة إلى كهوف النسيان، وتجعلها أكثر عتمة من حفرة في قاع جبل شاحب.

اليوم وفي زمن ما بعد الحداثة أو زمن الحداثة السائلة، تمط أطراف الذاكرة إلى ما بعد الواقع، وتذهب إلى أطراف رخوة، نيئة، بلا ذائقة، ولا رونق، ولا حدق يرى العالم كما هو، بل ينظر إلى الحياة أنها لعبة هزلية، بلا وزن ولا قافية، ولا مضمون، وكل ما هنالك أن الإنسان بات يعيش خارج الزمن، بعيداً عن جغرافيا الروح، نائياً بنفسه عن التزامات الحياة، ومسؤوليات الواقع.

اليوم الكلمة تبدو مثل فقاعة، والابتسامة مثل هبة ريح ساخنة، والقبلة مثل صفعة على الخد الأيمن، وتقول لك أدر لي الخد الأيسر.

ففي بعض السيولة مرونة، ولكن في مجملها رعونة، تروغ من حياض الحياة المعنى في العلاقة الإنسانية، والمغزى في بناء سور المحبة بين الناس، كون الحب هو النسق، وهو الشفق، وهو الغسق، وهو الشمس التي تمر عبر هذين النجدين.

نحتاج إلى الحب أكثر من حاجتنا إلى الماء، ونحتاج إلى الود أكثر من حاجتنا إلى النوم على سرير ممهد بالحرير، نحتاج إلى الحب، حيث زمن السيولة العاطفية أحرق أعشاب الأفئدة، وأباد الزرع والضرع في سهول العلاقات الإنسانية، وأصبح الإنسان يبحث عن الصديق بالإبرة، ولا جدوى من البحث؛ لأن الفراغ وسيع والجفاف العاطفي تمكن من الصدور، وأصبحت واحات شاسعة في ذلك الزمان، تعيش اليوم حالة الموت السريري، لماذا؟ لأن زمن الاستهلاك قضى على الفكرة الجميلة السابقة، بأن البقاء دوماً لاستدامة الأشياء، وما الزوال، والأفول إلا عندما تصبح الأشياء مجرد طفقات آنية، سرعان ما تذوب في الفراغ، ليصبح اللاشيء هو الحكم، وهو الشاهد على مرحلة ما بعد الفراغ.