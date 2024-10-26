إسبانيا.. عطر التاريخ في زجاجة -3-

في تلك الرحلة الصيفية لإسبانيا، والتي تمنيتها أن لا تنتهي، كانت مغامرة صوب شيء لا أحب أن أنعتق من حبه، وهكذا كان، لأنه لا يمكنك أن تدخل الأندلس ولا تسحبك الأماكن إلى ماضيها الجميل، فلا تستطيع أن تفلت من التاريخ، تاركة لك مساحة للبكاء إن شئت أن تبكي، مساحة للوجد، إن كنت تشاطرها النوى، فارشة لك سجادة نسجت من غزل عدوتين تحرسان ذلك الحوض البحري المتوسطي، حين التقى الشرق بالغرب مرة، مكونين ذاك الجمال الدافئ، المكحل. استوقفني في نهار قرطبة ذلك الخطاط من باقي نسل الموروسكيين الذي كان يخط عند جامعها بلغة كانت لأجداده الأوائل، واليوم هي غريبة، مثلما هو غريب، كروح تائهة ضلت، ونسيت التسابيح من وهج نور المسرات.

تترك قرطبة وشيء منها يعلق بك، فإذا بجسر التنهدات، وقنطرة الحسرات، وذاك المفتاح الأخير لبوابة غرناطة الذي بقي كوشم في يدي «فرناندو وإيزابيلا»، كلها تجثو على صدرك، وإذا بغرناطة أكثر وجعاً، فما زال إسبان اليوم يستحضرونه في أعياد النصر، وحرائق الانهزام الأندلسي، والتمثيل لإحياء ذكرى التطهير والتحرير، تطهير الأرض، وتحرير الإنسان من رسالة وحضارة مكثت قرابة ثمانية قرون، غيرت كل شيء، وبنت كل شيء، وتعاملت مع كل شيء، وزانت كل شيء.

من غرناطة لإشبيلية، ومنها لملقا، وقبل أن تختم تلك الرحلة ببلنسيا تقول لنفسك: ليتها تطهرت تلك النفس، وليتني تعافيت من جثو التاريخ، لكن هيهات والقصائد والمراثي تتعاقب وراءك، ودبيك الخيول المطهمة بالفتح وسيل الانتصارات، الأحبار التي سطّرت الكتب والقرطاس ونور المعارف، تلك الإشارات التي شعّت في الأرجاء، تاركة في كل ركن شيئاً من الحب والرفق، وكثيراً من التسامح، وما تفعله الحضارات، حين تأتي ركبانها بأثقال الأسفار، وأنوار الحكمة، وطروس من وحي الرسالات.

تريد أن تترك الأندلس، حاملاً عبقها في حقائب سفرك، وأثر حُسنها في عينيك، غير أن ذاك الصوت الغجري المبحوح بالتبغ وصدى السهوب، يرجعك حين يسري نغم «الفلامنكو» في ليل الطرقات، فرح الأقدام المتلاحق زهواً، وهو يجاوب ويتجاوب مع الأرض إيقاعاً، باعثاً ارتجافات في الجسد، وصهيلاً في الرأس، أي أنثى قد تعادل الأندلسية حين يغمرها المطر أو حين ترسل شيئاً من حُسنها لعينيك جاعلة كل شيء يتداعى في رأسك، ولا تنوي المسير إلا منها إليها، تلك الأندلس.. وما تفعل في النفس من قبل، ومن بعد.

تلك المدن الأندلسية التاريخية كشعاع من نور بعيد تمسك بأطرافك، لا تجعلك تمر دون أن تصرّ لك شيئاً منها فيك، هي مدن تتنازع قلبك التقي، وتتوزع طرق القدم، فإما منها، وإما إليها، حينها فقط يستكين الشيخ الفاني المتفاني، ويتمنى نومة تحت ظل أشجارها، يتوسد ثراها البارد، ممسكاً بخيط مسبحته، شاعلاً رأسه اليقظ بخواتيم الذكر، وجلال الشعر، وذاك البيان الذي فيه العلم والسحر، والبكائيات.