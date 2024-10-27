اقتصاد الإمارات قوي

لأن اقتصاد الإمارات يمضي بقوة العزيمة وصلابة الإرادة، ويحقق تطلعه المشروع، ويقف أمام الاقتصادات العالمية، بشموخ الأفذاذ، ورسوخ الجبال، ويمارس هذا الاقتصاد رياضة الصعود بشهامة العشاق الذين لا يرون في الحياة إلا ساعة الصبح المشرقة، فينثرون شهد نجاحهم، ويرتشفون من التألق كؤوس النجاحات المبهرة.

اقتصاد الإمارات قوي؛ لأنه يرتع بين نهري العطاء، لأنه يمضي بين حدي اللباقة، فما بين القطاعين الحكومي والخاص هناك مشيمة التلاقي، وفطرة التساقي، هناك قيادة سخرت جل إمكانات النجاح للقطاع الخاص، وما جعله يشق طريق المناسيب العالية، بسلاسة الجداول بين أشجار الحياة، قيادة وفرت كل جهد وكد، من أجل أن يصبح القطاعان رافدين لنهر واحد، وخليج واحد لعبور سفينة الاقتصاد من دون عوائق، ولا عراقيل، وهذا ما نشهده اليوم من علاقة وطيدة، ووشائج متماسكة بين الحكومة، ورجال المال والاقتصاد، وذلك نتيجة للإدراك الواعي لأهمية أن يكون دور مهم وفاعل للقطاع الخاص كونه جزءاً لا يتجزأ من الجسم الكلي للوطن؛ ولأنه بهذا التعاضد تقوى شوكة النجاح، وتعظم ملحمة التحدي، وتكبر شجرة العطاء، وتتسع شوارع الحركة الاقتصادية في البلد، وتكشف أقمار القطاع الخاص عن بريق يعظم من قيمة التطور الاقتصادي، وتبرز مدى ما لهذا القطاع من مكانة في خدمة الوطن، وطالما هناك تعزيز وترسيخ تقوم به الحكومة لهذا النهر العظيم، فإن الماء العذب لا بد له أن يغذي أشجار الأمل، ولا بد له أن ينعم على الوطن ببذل لا ينضب معينه، وجهد لا يتوقف ذهابه إلى المدى.

ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هو الومض الذي يشير إلى وجود الأقمار في طريق اقتصادنا، وهو الشعاع المنير في قاموس الاقتصاد الإماراتي، وهو الحلم الزاهي الذي يسكن الرمش والعين، ويملأ القلوب بهجة وفخراً واعتزازاً؛ لأنه ما من بلد تتعانق فيه الرؤى إلا ومرّ من بين الشوائب كزهرة اللوتس تنفض عن وريقاتها الغبار لتعبر إلى الفضاء الكوني معبقة بعطر الفرح، مضمخة بعبير الفرادة، الاستثنائية.

الإمارات اليوم تقف بين الأمم مستندة على وعي كأنه السماء في نقائها، وإدراك يشير إلى فلك إماراتي مزدهر بتطلعات لا حدود لها، ولا مدى غير النجاح، وتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع نمو اقتصاد الإمارات في 2024 إلى خمسة فاصلة واحد، لم تأتِ من فراغ، وإنما في المقدمات بشارات، وفي المعطيات حقائق رقمية تؤكد نجاح اقتصاد بلادنا.

فالوعي بتلاحم الجهود يسبق كل عقبة، وهو الطريق الحقيقي للتألق والنجاح.