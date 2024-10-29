الإمارات.. شراكة اقتصادية عالمية

اليوم قبل الغد، وغداً قبل ما بعده، أصبحت الإمارات القوة الناعمة الأممية، في أبجدية الاقتصاد العالمي، وفي معجم اللغة الإنسانية في التعامل مع متطلبات الاستقرار، وشمول السلام المتطور نسلاً من تاريخ عريق تفردت به الإمارات، وحققت ضرورتها الوجودية على مدى عقود من الزمن، منذ أن بزغت شمس الاتحاد، ومنذ أن قال المؤسسون هيا لتسير الأقدام والأكتاف نحو الصف الواحد، والحلم الواحد، والطموح الواحد.

هكذا أثمر الوعي بأهمية السلام النفسي قبل كل شيء في إنتاج كيان إنساني تتسع حدقاته نحو العالم وتشمخ جباله، وتسمق أشجاره، ويعلو كعبه بين الأمم؛ لأن الوعي هنا في الإمارات يسبق الخطوات، مما يجعلها تذهب بالمصير نحو غايات المجد المجيد، ونحو تحقيق الأهداف السامية بتصميم، وإرادة صلبه، وعزيمة لا تلين، والروح مضمومة بين كفوف الاستقرار والأمن وسلامة السجية، وصفاء المعنى.

اليوم وقد تهافتت دول العالم نحو قبلة الإمارات، لم يتحقق هذا من فراغ، بل إن المنجز الاقتصادي العملاق مشمول بسياسة حكيمة، مكللة بوعي راسخ، كل ذلك جعل الإمارات في المشهد العالمي بؤرة النور في سماء العالم، يستدل بمكانها ومكانتها كل من لديه الحلم في أن يخرج من ظلام التواكل والكسل.

ففي كل صباح، وعند شروق كل شمس، نقرأ ونتابع ما يحدث على الأرض، وما يستجد، وما يجعلنا نشعر بأننا في العالم شمس، وفي فلكنا تدور الأقمار والكواكب، وهو الفخر الذي يجلل حياتنا بالفرح، ويجعلنا بين العالمين طيوراً تحلق بأجنحة الامتياز والفرادة، يجعلنا نسير على أديم الأرض بخفة الطير، ورشاقة النسيم العليل.

في كل صباح تعلمنا السياسة الإماراتية درساً جديداً في الانفتاح على الآخر، والتضامن مع شعوب العالم كافة، ومن دون استثناء؛ لأنه بالحب تتفجر الورود عطراً، وبالحب تنبثق من الطين زهرة اللوتس، وبالحب تترعرع المشاعر في حقول العشب القشيب، وتمضي في الدنى غزلان ترف وبذخ المعطيات.

في هذا الصباح وما قبله، وما بعده، نرى ما تنتجه الذاكرة الإماراتية من إرث يستمد قوته من صرامة المعطى، وفخامة ما تقدمه العقول الإماراتية من معطيات تحقق المتطلبات، وتنجز مشاريعها الاقتصادية بإتقان، وثقة وثبات، وسفينة الاتحاد المجيد ماضية في سبك قلائد الظفر، ونسج حرير المجد، وتطويق العالم بسلسال من ذهب المحبة مما يجعل الدول تتراصّ خلف سياسة الإمارات الاقتصادية وتتبعها بصدق، من أجل رسم خريطة اقتصادية قائمة على الثقة المتبادلة، والحلم الواحد، مندمجة مع تطلعات الشعوب، وأحلامها، ونظرتها إلى المستقبل، وما المستقبل إلا مرآة لحاضر يؤسس لما بعده بصورة تضع الأهداف في مقابل القدرات، وما كان للحضارة الإنسانية أن تحقق مبتغاها، إلا لأنها كانت ترتب تفاصيلها على صفحات من الوعي بأهمية أن نكون معاً من أجل غايات تنفع الجميع، وتحمي الجميع، وتظلل رؤوس الجميع، بقبعات من سحابات العطاء الجزيل.

هكذا يبدو المشهد في الإمارات، وخلية النحل الاقتصادية محمولة على أكتاف قوة سياسة محبوكة بخيوط إدراكية دقيقة كدقة الشعاع في السماوات العلا، وهكذا تسير السفينة السياسية في الإمارات، مدعومة باقتصاد رصين، مفعم بمشاعر الألفة مع اقتصادات عالمية لها شأن وفن.