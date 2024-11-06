«أديبك 40»

تختتم، اليوم، في عاصمتنا الحبيبة، فعاليات النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، التي انطلقت تحت رعاية قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وافتتحه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقد أكد سمو الشيخ منصور بن زايد، في هذه المناسبة، حرص الإمارات على دعم الابتكار التكنولوجي كمحفز رئيسي في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة، من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف الجهات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال؛ بهدف دمج حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة ودفع عجلة التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ويعد معرض ومؤتمر «أديبك»، الذي تستضيفه مجموعة «أدنوك»، الحدث الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة في العالم، حيث استقطب أكثر من مئتي ألف زائر، من بينهم كبار المبتكرين والخبراء من أنحاء العالم كافة. وقد أقيمت نسخة هذا العام تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة».

كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على أن يضم «أديبك» هذا العام العديد من الإضافات الجديدة، بما في ذلك مؤتمر الرقمنة والتكنولوجيا، الذي يركز على كيفية مساهمة تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في دفع عجلة خفض الانبعاثات ورفع الكفاءة، إضافة إلى معارض جديدة لشركات رائدة في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وقد دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، قادة قطاع الطاقة إلى تبني الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مؤكداً أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الابتكار. كما استعرض بعض مبادرات أدنوك في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة الصيانة التنبئية ومنصات تحليل البيانات، التي ساهمت في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين إجراءات السلامة. ودعا الجابر إلى جهد جماعي داخل القطاع لاستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل، معتبراً إياه أداة محورية لحلول الطاقة المستقبلية.

إن المستوى العالمي الرفيع الذي تحقق لمعرض ومؤتمر «أديبك» هو ثمرة رؤية ثاقبة لهذا الحدث العالمي، ما جعله منصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار وتوطيد التعاون بين الدول والشركات العاملة كافة في القطاع لما فيه المصلحة المشتركة.