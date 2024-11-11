خمسة أيام حاسمة

الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027 تشهد مباريات الأمتار الأخيرة، بما فيها من تنافسية مرتفعة.. وفي منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات، يستضيف «الأبيض» منتخب قيرغيزستان في أبوظبي، وهي فرصة للعودة إلى دائرة المنافسة في المجموعة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد إيران وأوزبكستان، وكلاهما يملك 10 نقاط.

وفي مراحل التصفيات، تقطع المنتخبات طريقاً طويلاً، ولا يمكن القياس على النتائج، فقد فازت أوزبكستان على قيرغيزستان 3 - 2 في الجولة الثانية، وسنجد أن قطر هزمت قيرغيزستان 3 - 1، ولكن «الأبيض» أيضاً هزم منتخب قطر 3 - 1، فهل يمكن قراءة نتائج المباريات مسبقاً؟

هذا هو المستحيل في كرة القدم، ولكن في تصفيات الذهاب والعودة، يضع المدربون حسابات «نقطية»، تتضمن الفوز على الأرض، وربما التعادل خارجها، أو اقتناص فوز خارجها، كما فعل «الأبيض»، بالفوز على منتخب قطر في الدوحة 3 - 1، ولكن التعادل مع كوريا الشمالية 1 - 1 في أبوظبي، عطّل حسابات الأبيض ومدربه باولو بينتو، ولا شك أن منتخب كوريا الشمالية تطوّر كثيراً في السنوات الأخيرة، ونتائجه في المجموعة تشهد له على ذلك، إلا أن منتخب الإمارات يدخل في دائرة منتخبات المقدمة الآسيوية، ومن هنا كان التعادل باستاد هزاع بن زايد مساوياً للخسارة، لاسيما مع التفوق الميداني الذي كان.

مباراة قيرغيزستان تليها مواجهة صعبة مع منتخب قطر، الذي يبحث بدوره عن دخول دائرة المقدمة، حيث يواجه أوزبكستان أولاً، ثم يستضيفه الأبيض يوم 19 نوفمبر الجاري، ويظل اللعب على الأرض، وبمساندة جماهيرية بمثابة نقطة إيجابية لكل منتخب.

وتلك الأيام الخمسة بين 14 و19 نوفمبر تعد حاسمة في سباق التأهل، ولكن في المقابل لا يتوقع أحد أن قيرغيزستان وقطر لن يكونا نداً للأبيض، خاصة أن نظام التصفيات يضع أمام الجميع فرصة التأهل المباشر، في الدور الرابع الذي قد يمنح أحدهم تلك الفرصة للدخول في دائرة المقاعد الآسيوية المحجوزة للقارة، وهي 8 مقاعد، بالإضافة إلى مقعد واحد محتمل في التصفيات العالمية.

إن كأس العالم القادمة عبارة عن حفلة رياضية بشرية كبيرة، يشارك بها 48 منتخباً، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومنذ الإعلان عن تلك الحفلة، داعب حلم التأهل للنهائيات كل القارات والمنتخبات، فللمرة الأولى منذ عام 1998 يضاف 12 منتخباً إلى النهائيات.. كل التوفيق للمنتخبات العربية..

** تابعت مباريات العين التي انتهت بتتويجه بطلاً لآسيا في الموسم الماضي، وتابعت تصريحات منسوبة لمدربه كريسبو بعد الخسارة من النصر السعودي بخمسة أهداف.. ولا أعلم مدى دقة تلك التصريحات، لكنه يستحق الإقالة أولاً على تلك التصريحات إنْ كانت صحيحة.. وعلى أداء الفريق أمام الأهلي المصري، ثم النصر السعودي ثانياً.