ابتكار عالمي.. التزام حضاري

مشاركة نوعية متميزة للإمارات في مؤتمر الأطراف «كوب 29»، تمثلت منذ اليوم الأول في قمة المؤتمر بالوفد الكبير الذي ترأسه قائد المسيرة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمثلت كذلك في المشاركة الوزارية الرفيعة في فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه باكو عاصمة جمهورية أذربيجان الصديقة، والذي يبني على النجاح الكبير الذي تحقق في دورته السابقة التي استضافتها الدولة العام الماضي وخرج بإعلان الإمارات التاريخي.

اليوم، وفي إطار المشاركة الإماراتية المتميزة في المؤتمر، أعلنت للعالم أنها تعمل على تطوير أول أداة في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي ومخصصة للمجتمع الزراعي.

ابتكار عالمي يحمل التزاماً حضارياً للمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتداعيات التغير المناخي.

وقد أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير أول أداة ChatGPT في العالم مخصصة للمجتمع الزراعي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29».

وقد أُطلق على الأداة الجديدة اسم «CHAG»، دمجاً بين كلمتي (Chat وAg)، وهي متاحة بالكامل للمستخدمين وتعتمد على حصيلة أكثر من 50 عاماً من بيانات الأبحاث. وتعد ثمرة جهود الإمارات المتسارعة في ثورة الذكاء الاصطناعي، مما يبرز قدرة الإمارات ومعرفتها في تطوير نماذج لغوية متقدمة.

ومن المتوقع أن تُحدث الأداة تحولاً جذرياً في حياة المزارعين في جميع أنحاء العالم، خاصة أولئك الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة.

وكانت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، قد افتتحت فعاليات جناح الإمارات في المؤتمر بجلسة تناولت «توسيع نطاق تقليل البصمة الكربونية في الإمارات كخطوة نحو تفعيل أسواق الكربون، بما يتماشى مع تمويل مستدام ذي أبعاد دولية». وشملت الفعاليات مجموعة متنوعة ركزت على دور التكنولوجيا والتعاون والبيانات في تسريع إزالة الكربون ودفع التحول في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم، لاسيما من خلال الابتكار الزراعي وتطوير استخدام الهيدروجين.

جاء الكشف عن هذا السعي الإماراتي المبتكر، بينما تشهد ساحتنا المحلية زخماً زراعياً متواصلاً في إطار مبادرة وبرنامج «ازرع الإمارات»، الذي ينطلق من إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد الذي آمن مبكراً بأهمية الاعتناء بالزراعة ولخص رؤيته، رحمه الله، بتلك المقولة الخالدة: «أعطوني زراعة، أعطيكم حضارة».