مرحباً ديسمبر

من أجمل الشهور، وأكثرها اشتعالاً بالفرح والحبور، شهر الأمطار والموسيقى والجمال، شهر رياح الشمال الباردة والاخضرار الذي يعم الصحارى، بديع هذا الشهر بأنه يحوي كل شيء جميل، يأتي الصباح دائماً بارداً معتدلاً في طقسه، وكأنه دعوة إلى أن تكون الشهور القادمة، بدءاً من ديسمبر الجميل وحتى نهاية الشتاء، هي أشهر الفرح. موسيقى الفرح تبدأ من أول إطلالة هذا الشهر الرائع، ولعلها أسعد الأوقات وأروعها في الإمارات، حيث تتزين وتستعد للعرس الجميل، وبداية عيد الاتحاد، والإمارات العربية المتحدة، اسم ومكان زاهٍ بالجمال في أيامه ولياليه الجميلة.

كل شي ء من الآن يبدأ بالتفتح والشروق، وكأنه زهور جوري، موجة من الحب والسعادة تظهر في كل مكان، أعلام وزينة، استعداداً للعيد الذي لا يشابهه أي عيد، الرايات المرفوعة في كل مكان وزاوية، مصحوبة بالموسيقى والفرح والسرور. الكل يشارك في الفرحة الكبيرة، ليس فقط في عيد الاتحاد، وإنما في كل الأعياد القادمة، من هذه اللحظة يبدأ وقت الأفراح بأعياد الناس جميعاً، بدءاً من (الكريسماس) أو عيد الميلاد، حيث يصعد الفرح حتى بداية العام الجديد (2025). وكأن للفرح نواميس ومقدمات، تهل مثل بدر/ قمر يبدأ بالولادة كالهلال ويأخذ في الصعود يوماً بعد يوم، يكبر ضوؤه وسناه ويبلغ مداه عندما يكتمل البدر.

في الإمارات يكتمل البدر في الثاني من ديسمبر في عيد الاتحاد، من الآن تبدأ موسيقى الفرح في المحلات التجارية، همسات الأعياد تخرج من كل زاوية وركن هنا وهناك، موسيقى متنوعة، منها ما هو خاص بعيد الاتحاد، ومنها ما هو خاص باقتراب العام الجديد وعيد الميلاد، وكلها دعوات مباشرة أو غير مباشرة بأن يستعد الناس جميعاً لأيام الفرح والجمال، في هذه الطبيعة البديعة التي تبدأ مع أول إطلالة الشتاء ومواسم الأمطار والأعياد وتفتح أزهار الشتاء، والانطلاق في الحياة الواسعة الجميلة.

من أروع ما يزين هذا الوقت ويزيد من بهجته هو هذه النسمات الباردة، التي تأتي طوال الأيام، حيث الصباحات الرائعة والمساءات البديعة، وكل هذا التغير يدعو إلى حب الحياة، بروح جديدة وجميلة، إنه وقت الفرح والانطلاق. أجمل الصور والمحطات التي نعشقها في الإمارات، أولاً صورة هطول الأمطار والسحب والغيوم التي تأتي في هذا الفصل، ثم صوت المطر فوق المنازل والطرقات أو الصحارى والجبال، وريح الشمال وموسيقاها البديعة، مهما كانت قوتها أو تأثيرها، ولكنها عنوان الشتاء، خاصة عندما تأتي معها طيور النورس البيضاء الجميلة، ثم ساحل البحر والشواطئ الرملية والمزدانة بهذه الأعداد البشرية المحبة للحياة وزهوها. في ديسمبر كل شيء يتغير، بدءاً من الطبيعية إلى الناس. ديسمبر شهر ولد من رحم الجمال والإبداع وحب الحياة، إنه شهر الأعياد والميلاد، مرحباً ديسمبر الجميل.