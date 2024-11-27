الكونجرس العالمي للإعلام

خلال حفل الافتتاح الرسمي للكونجرس العالمي للإعلام في نسخته الثالثة، أمس الأول، جرى بث مقطع مصور لقائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متحدثاً إلى نخبة من الطالبات والطلاب المتفوقين، يحثهم فيه على الاستزادة من العلوم وحسن الاستفادة من تقنيات العصر. ولخص سموه رؤيته في كلمات بسيطة وعميقة بقوله: «نحن نريد عيالنا يكونوا أحسن عنا». ولتحقيق ذلك، وفرت القيادة الرشيدة كل مقومات جودة الحياة لأجيال الحاضر والمستقبل، بما في ذلك البيئة والرسالة الإعلامية السديدة وأدواتها، والتي لخصها كذلك عرض الأطفال في الحفل، والذي اختتموه برفع شعار «الإعلام مسؤولية». وتلك رسالة الإمارات للعالم، وهي تدعو الجميع لمشاركة رؤيتها الإعلامية القائمة على نشر الحقيقة والالتزام بأخلاقيات ورسالة الإعلام.

ويعد الكونجرس العالمي للإعلام منصة إعلامية عالمية مؤثرة لنشر وترسيخ القيم والرؤية الإماراتية لهذا القطاع الحيوي.

وكانت الفعالية، التي تختتم اليوم، انطلقت أمس الأول تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وافتتحها سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، في مركز أدنيك أبوظبي.

وأكد سموه: «إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسَّخت مكانتها مركزاً مهماً في صناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي القائم على الابتكار والتنوع»، معرباً سموه عن تطلعه «أن يُسهم الكونجرس العالمي للإعلام في تحفيز النقاشات البناءة، وإطلاق المبادرات التي تعزز قيم المسؤولية والتواصل المستدام في المجال الإعلامي، ما ينعكس إيجاباً على تطوير مستقبل قطاع الإعلام واستدامته».

وأكَّد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام في كلمته الافتتاحية، أنَّ قيادتنا الرشيدة تنظر للإعلام على أنه شريك استراتيجي ولاعب أساسي في مسيرة التنمية المستدامة، لذلك تعمل على ترسيخ دعائم بيئة عمل إعلامية استثنائية.

وقال: «إن الكونجرس العالمي للإعلام يجسد الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للتعاون من أجل تطوير قطاع الإعلام، وتشكيل مستقبل الإعلام الإماراتي».

وأضاف معاليه: «يُترجم الكونجرس دور دولة الإمارات كمنصة عالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام، حيث أصبح واحداً من أهمِّ المنتديات العالمية التي تقود نمو القطاع وتطوره على مستوى العالم».

شكراً لمعاليه وفريق العمل الذين جعلوا من هذه المنصة علامة مضيئة ومنارة إعلامية عالمية.