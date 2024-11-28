منتدى المرأة العالمي

احتضنت «دانة الدنيا» دبي، مؤخراً، منتدى المرأة العالمي في نسخته الثالثة وسط حضور ضخم فاق الستة آلاف مشارك من القيادات والشخصيات الرسمية وخبراء ونشطاء في قطاع العمل النسائي والاجتماعي والتوازن بين الجنسين من مختلف أنحاء العالم. ليؤكد ما وصل إليه المنتدى من مكانة كمنصة عالمية رفيعة ومؤثرة، بفضل ما يحظى به من رعاية ودعم فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والذي حرص على حضور افتتاح الحدث العالمي ومتابعة بعض جلساته.

وقد أكد سموه «أن هذا الحدث يمثل فرصة نموذجية لحوار هدفه إيجاد تصورات لما يمكن القيام به في سبيل منح المرأة المكانة المستحقة في المجتمع حول العالم، وضمان حقوقها، والتغلب على ما تواجهه من تحديات، تأكيداً على جدارتها بأن تكون شريكاً فاعلاً في عمليات التنمية الشاملة وأحقيتها في مساحات أرحب تمكنها من تقديم إضافات نوعية تسهم في تقدم وازدهار مجتمعها، لاسيما في المناطق الأقل حظاً من العالم».

كما أكد سموه «مواصلة دولة الإمارات دعمها للمرأة، ومنحها كل المقومات التي تمكنها من تأكيد حضورها الملموس في مسيرة التنمية المستدامة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واستكمال الإنجازات المتحققة ضمن مسيرة دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، والتي تستلهم قيمها ومفاهيمها من الإسهامات الجليلة التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لهذا الملف على الصعيدين المحلي والدولي».

المنتدى العالمي شهد حضور 6000 شخصية و250 متحدثاً من 65 دولة. وكان منصة عرضت خلالها محطات ساطعة من مسيرة تمكين المرأة في الدولة، كما قال سموه، والتي بدأتها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك منذ بدايات الدولة، والمسيرة مستمرة ومتطورة ومزدهرة. واليوم 30% من حقائبنا الوزارية، و30% من كوادرنا الدبلوماسية، و50% من العضويات البرلمانية هي من نصيب المرأة. وتابع سموه «وعبر هذا المؤتمر الذي ترأسته حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تؤدي دولة الإمارات أيضاً دورها في تمكين المرأة إقليمياً وعالمياً… وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية العالمية».

المنتدى كان بحق منصة عالمية تؤكد صدارة وريادة الإمارات، شكراً لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة.