خميسيات

- كل شيء صغر هالأيام حتى ربطة المائة ألف صارت صغيرة مع حضور نوط الألف الجديد المنزلق من اليد، وين هذيك الأيام يوم الألف عن عشرة آلاف، وربطة «اللَكّ» تقول شال مرضام خبز!

- لو تمت عيايزنا تتزوج بعد الطلاق والترمل مثل الأميركيات أو الأوروبيات، اسمينا بنتعب في حياتنا وطفولتنا البائسة، ترا.. ما يمشي عندنا، نحن لا خريجين مدرسة «الراهبات الوردية»، ولا «لوي ماسينيون» نحن ما يواحي الواحد منا يوصل 11 سنة، إلا وتلقى الشنب مخْضَرّ، ما أحلاك وأنت راجع من المدرسة المجبر عليها، تلقى الوالدة مهَبّطة «يعيري» وغريب عن الدار كزوج مقترح عليك، ما يندرى ساعتها يمكن نظهر مسدسات «الكابوي» القديمة اللي متذخرين بها، نحن الأب ويا الله.. يا الله وقبلنا به، كله عاد ولا الوالدة!

- ترا.. هلكونا الجماعة في السنوات الأخيرة، إلا الجمعة السوداء، والأربعاء البيضاء، وأخيراً جاءتنا الجمعة الصفراء، ترا مب شرط من نسمع كلمة إنجليزية أو مصطلح نترجمه إلى العربية، مثلما هو ظاهر هذه الأيام في التسويق للتنزيلات الهائلة كما يقولون، في العربية الجميلة الجمعة السوداء تراها مب زينة، وفأل شؤم، والجمعة الصفراء تذكرنا بأيام الجراد، أما الأربعاء البيضاء فهذه من «الدعاسج»، ومب من رمستنا دوروا لكم على شيء غير، ترا.. عجزنا ما ندور لكم من الأعذار والتبريرات غير المقنعة!

- يا ربي.. من بعض الناس فعلاً لديهم عمى ألوان، لا يرون في هذه الحياة إلا اللون الرمادي، الضحكة تنتزعها من بين أسنانهم، والبسمة تسكن بين أضلعهم ولا تظهر إلا بشق الأنفس، تجدهم يفرحون بالمصائب، ويستمتعون بالحرائق، وتقول شو طينتهم؟ حتى تشك أن عند الواحد منهم بنتاً جميلة، وولداً «هاب ريح»، بصراحة.. في وجوه في الحياة لازم يتمون يسكنون في «البَخّار» أو في عريش على أطراف مقبرة نائية، مثل هؤلاء لا تصلح لهم المدينة، ولا هم يصلحون لها، وما عندهم غير الشقاء لخلق الله!

- والله.. وما لكم عليّ حلفان، أني تفاجأت بفنانة كنت أعدها في يوم من الأيام أيقونة رقيقة، وتمثالاً منحوتاً للطيبة والرقة والصوت الهامس، ولا أخفيكم أنني في أشهر رمضان في السنوات الغابرة، كنت أتابع مسلسلاتها بشغف ومحبة واجتهاد لا أدري إلى أين يمكن أن يوصلني؟ وقد جمعتني خلالها لقاءات كانت يومها تتحدث بثقة وثقافة عالية، حتى كدت أن أعدّها من الفنانات المثقفات على الطراز الفرنسي الرفيع، ومضت سنوات العمر ورأيتها مؤخراً، وكدت لا أعرفها لا شكلاً ولا لوناً ولا تضاريس جغرافية واضحة المعالم، وحتى الصوت الهامس تحول إلى صوت عجوز مدخنة تبغاً رخيصاً أو تبغاً عجمياً حاراً، ثمة حشرجة تخرج من شفاه منفوخة، وطقم أسنان لا يتناسب حجمه مع صغر الفكين السفلي والعلوي، المهم أنها ليست هي، وتكاد تشبه كثيرات في الوسط الفني، وأعتقد حتى موهبتها غابت مع شكلها غير الأنثوي الجديد، خسارة حين نقبّح أنفسنا!