ثروتنا الثقافية

نتابع بكل تقدير وامتنان جهود ومبادرات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على مختلف الصعد، خاصة فيما يتعلق بتسجيل التراث غير المادي للإمارات على قائمة «اليونسكو»، والتي توجت مؤخراً بتسجيل الحناء، بعد أن نجحت منذ عام 2011 في إدراج 15 عنصراً من عناصر التراث غير المادي لدولة الإمارات في القائمة التمثيلية لـ«اليونسكو»، أربعة منها خاصة بالإمارات، و11 عنصراً مشتركاً مع دول أخرى.

وتظل في المقدمة ما أثمرته جهود الدائرة في مشاركة قصة أبوظبي مع العالم والتعريف بتاريخها وتراثها وأبرز معالمها التي استقطبت الملايين من داخل وخارج الدولة، إلى جانب الفعاليات والمهرجانات المتميزة الثقافية والترفيهية على حد سواء.

وفي مقالته بصحيفتنا «الاتحاد»، أمس الأول، أضاء معالي محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، على جوانب من تلك الجهود والمبادرات على مدار العقدين الماضيين.

وخلال الفترة المقبلة، ومع اكتمال أعمال المنطقة الثقافية في السعديات، ستشهد الساحة الثقافية والسياحية في أبوظبي نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز مكانة أبوظبي الريادية وجهة سياحية عالمية.

تستند هذه الجهود والمبادرات المباركة للاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للثقافة والتراث على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته بأن «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر».

وأكد معاليه في مقالته أنه «مع هذا النمو والتطور السريع الذي تشهده إمارتنا، يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نعود إلى البدايات، وأن نتذكر ماضي أبوظبي التي تتمتع بتراث غني وأصيل، تراث نحفظه في قلوبنا ونعيشه في حياتنا اليومية، فهو إرثنا النابض بالحياة الذي يحمل هويتنا الوطنية الفريدة وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نعتز بها». وأن «مما يدعونا إلى هذا الاعتزاز والفخر أننا نمتلك ثروة ثقافية يمكننا أن نشاركها مع العالم، لنسلط الضوء على ملامح هويتنا الثقافية وما كانت عليه حياة أسلافنا من عادات وتقاليد وقيم نستطيع أن نتعلم منها الكثير».

وكانت الدائرة أطلقت مؤخراً حملة «تقاليدنا راسخة»، لتسليط الضوء على تراثنا الثقافي غير المادي الذي يحدد هويتنا وإرث أجدادنا الحي، للتعريف به وتعزيزه والحفاظ عليه، وذلك من خلال أدوات ووسائل مبتكرة تستكشف جوانب مختلفة من الثقافة الإماراتية.

ونحن نجدد الشكر والتقدير والامتنان للجهود النوعية الكبيرة للدائرة، نتمنى من مؤسساتنا التعليمية، على وجه الخصوص، التفاعل معها وتكثيف زيارات الطالبات والطلاب في مختلف المراحل التعليمية لهذه المواقع التاريخية والتراثية، للتعريف بها وبالامتداد والحقب التاريخية التي تعاقبت في إمارات الخير والمحبة.