خميسيات

- الحين إذا اختربت السيارة الكهربائية من يطرشون لها، ميكانيكي وإلا كهربائي، لين أحد يجاوبني على هذا السؤال، الخير انتمّ على «تجلى» سياراتنا «الديزل أم هندل».

- أول ما تعلمنا الكمبيوتر يوم كان الكمبيوتر كبر السحارة، وتسمع نحيب «السيرفر» عند ركبك، كنا متروعين منه، ولا روع يوم تسوي «تراي» للحصول على «الليسن».

- قبل من كم يوم كان عندي شغل في أكثر من مكان، ظهرت من أبوظبي صباحاً، وخلصت شغلي في دبي، وبطّيت لين الفجيرة، يومها خططت شوارع الإمارات كلها، ولا «تاكسي الغزال»، ويوم رجعت المساء أبوظبي، وأنا أقول في نفسي، نعم السائق اليوم أنت! وما «واحا» لي أكمل كلامي، وإذا بمخالفة أم فوق الثمانين بشوي تتلقاني عند منعطف الطريق عدال البيت، تقول «صارّينها» لي من الصبح «يتريوني» أردّ!

- لو تشوفون كيف يختنون هذا الجيل الرقمي الجديد، تقول مودّينه السينما، يكون على سرير وثير، ومحاط برعاية أبوية منقطعة النظير، واهتمام زائد من قبل الأم الرؤوم، وأمامه شاشة كبيرة، وعليها ألعاب متعددة، ومحاكاة لسباق السيارات أو الألعاب الإلكترونية، ويجعلونه مستغرقاً فرحاً ومنسجماً مع اللعبة المفضلة لديه، وسماعات الأذن تعزله عن هذا العالم، ويتم الأمر دون أن يشعر بحرقة «العايدين» حتى، وتتذكر تلك الحفلة كيف كانت أيام قبل النفط، يوم كان «بيب التنك الحليان» لحياة «درويش بن كرم»، وكيف كان الأهل يركضون وراءك، وأنت تعافد ما تخلي مقحمة ما تتخطاها، ومن جدار الجيران لين «صرم بالرقاد» لين بيت «عائشة بنت هلال»، وحين تتعب تزبن في بيت حياة «سارة بنت كرم»، لأنك عارف ما سيحدث ذلك النهار منذ أن رأيت شنطة المختن الجلدية، وأنت تدرك أن وراءك «هويّ هوس يا كريم»!

- ما أحد عنده بارض كثري في المجادلة والدخول في حوار ممتع على الأقل من جانبي مع المحتالين والنصابين الرقميين، وآخر نصب جديد وعلى الريق وصلني أمس، اتصل بي شخص من هاتف قريب من كود الإمارات 979 وقال لي بصوت فيه عجلة وكضّة، بالعانيّ علشان يخليك ما تفهم ويربكك، أنا من إدارة الهوية الرقمية من قسم مدينة خليفة «أ» عند تقاطع الشارع 27، وبالذات من موظفي الدعم الفني، اتصل بشأن الهوية لأنك ما رديت رسائلنا المتكررة لك بخصوص التحديث، وفجأة تصلك إشارة تنبيه من موقع الهوية الرقمية UAE Pass الموجود في هاتفك، وكدت أصدقه، لولا فتح الخط الدولي 979، فقلت له: هل هذه المكالمة مسجلة من أجل تحسين جودة الخدمة، ولأغراض التدريب، فقال بالتأكيد، من فضلك اضغط على تأكيد للإشارة التي وصلتك، فقلت له: هل تقصد التي وصلتني للتو! قال: نعم، فقلت جواب الاستفهام في العربية يكون بقول بلى، وليس بنعم! قال: من فضلك يرجى التأكيد لأنه مرتبط بثوانٍ، قلت له: كم احتمالية أن يكون المتصل مفعل بالذكاء الاصطناعي! وكم احتمالية النصب في هذه المكالمة ومن خلالها! فما سمعت إلا طراخّ يا صِنّباخ!