الوداد والعين لـ«المونديال حلم»

كل من يعشق «وداد الأمة»، وهكذا يلقب النادي الذي حمل اسمه في يوم من أيام سنة 1937، على فيلم «وداد» لسيدة الطرب الراحلة أم كلثوم، قسمتهم القرعة التي جرى سحبها بميامي، لتحديد مجموعات النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية، التي خرجت للتو من رحم الجدل والتجاذبات والتهديد والوعيد.

انقسم الوداديون، بين مرحب بالمجموعة التي وضع فيها «الفرسان الحمر» إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، لأن كل ما فيها على قوته وجبروته، محفز، بل ومحرض على الحلم، وعلى الرغبة في الصعود إلى القمم، ومن يتهيب صعود الجبال.. يعش أبد الدهر بين الحفر، وبين متشائم من مجموعة الموت التي لا تبقي للوداد أملاً، ولا حتى مساحة حلم، إذ من المسلم به أن الفوارق كبيرة جداً بين «وداد الأمة» و«السيتزن»، و«السيدة العجوز»، بما لا يجيز أي قياس، وحتى مباراة العين التي ستكون خاتمة دور المجموعات لا تبقي للوداد أي هامش لاصطياد الفوز الوحيد الذي قال رولاني موكوينا، مدرب الوداد، إنه أقصى ما سيطمح إليه في «مونديال الأندية» الصيف القادم.

إن قال القلب مهلاً لا يمكن بيع جلد الحلم بأبخس الأثمان، لطالما أن كرة القدم كما الحياة «دوارة» ولا أمان لها، قال العقل لا جدوى من مطاردة وهم هو أشبه بخيط دخان، فالوداد المغربي بالوجه الذي يظهره اليوم في مباريات الدوري المغربي، وقد شرد بعيداً عن دوري أبطال أفريقيا، لا يعطي لأيٍّ كان النفس والرغبة في المراهنة عليه.

ومن يعتقد أن هذا الوداد الذي يترنح، ولا يكاد يبين مفاتنه التكتيكية، لوجود قوة قاهرة وكابحة، سيبقى على هذا الحال، إلى أن يحين موعد مونديال الأندية المتحور صيف العام المقبل، فهو واهم، لأن الفريق الذي تغيّر جلده بالكامل، ودع جيلاً من اللاعبين واستقبل آخر، انسلخ عن هوية تكتيكية، وارتدى أخرى، انفصل عن إدارة كانت هي مفتاح انتصاراته، وارتبط بأخرى زادُها الحلم والخيال، حتما سيتطور مع توالي المباريات إلى الأفضل، ولو أنه أجاد التعامل مع وجهي الميركاتو الشتوي والصيفي الذي يسبق المونديال، وأتى بالعصافير النادرة، فإنه سيشد الرحال إلى بلاد «العم سام»، وهو في وضع نفسي وفني وبدني ولياقي يعطيه هامشاً من الأمل في قلب موازين المجموعة التي تسمى اليوم بمجموعة الموت.

ما كنا نتمنى أن يوجد الوداد والعين في مجموعة واحدة، إلى جانب «ديناصورين» من ديناصورات الكرة العالمية، لأننا كنا نتطلع لرؤيتهما يتخطيان معاً دور المجموعات، لكن جرت القرعة بما لم نكن نشتهيه، وما لا نشتهيه قد يصبح غداً مصدر سعادة لنا العرب، فقد يفعلها الوداد والعين بمانشستر سيتي واليوفي، من يدري؟