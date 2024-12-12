وزارة للأسرة

وزارة للأسرة، تعني وضع سلسال الذهب على العنق كي تمضي المشاعر الأسرية في زخمها، وبريقها، وتألقها ورفاهية معناها، وبذخ علاقاتها، وترف انسجامها.

الإمارات مدهشة في إبداعاتها، الإمارات تربك الآخرين وهي دوماً في سباق مع الزمن، كي تنمو أعشاب التألق وتترعرع، وتتفرع، لبناء الحزام الأخضر اليانع في الأسرة الإماراتية، وتحت السقف الواحد تسطع نجوم، وتلمع مرايا، وتتدفق جداول الحب عندما تكون الأسرة تتكئ على أرائك من مخمل الوعي الحكومي بأهمية الأسرة، ودورها، ومحوريتها في البناء والتشييد وفي أكمال دورة الحياة، عندما ينشأ أطفالنا برعاية مؤسسة تدرس العلاقات، وتمحص الوشائج ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وقد أدخلت في إبرتها خيط النسيج الحريري، إيماناً أن البناء لا يشتد أزره إلا إذا كانت الأسرة مثل أغصان الشجرة، وكانت الأم جذرها، والأب اللحاء الذي يحمي المجموع من العواتي، ومن عهنٍ، ومن شجنٍ، لهذا السبب انتبهت الإمارات في وقت مبكر، فأولت الأسرة عنايتها الكاملة، واليوم تتوج هذا الاهتمام بتوجيهات ومباركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبإنشاء وزارة تخص الأسرة. والذي يجعل الأمر مفرحاً، هو أن تكون المرأة هي التي تدير هذه المؤسسة، وتقوم على التفاعل مع مقتضيات كل ما يتعلق بالأسرة، كون المرأة أكثر حميمية، وأكثر دفئاً، وأكثر وعياً بما يرتبط بالوجدان الإنساني، وكون المرأة هي الحضن الذي يطوي عباءة القلق، ويمنح المشاعر الأسرية فضاء كما هي السماء الزرقاء، لذلك كان الاختيار للمرأة كوزيرة للأسرة، هو في حد ذاته إنجازاً يستحق مناقشته، ودراسته، والاتكاء على جداره السميك، والتفاؤل بما ستجود به الأيام من نتائج أزهى من وجه النجمة، وأرق من سنابل العشب، وأعتقد أنه في الإمارات أصبح الوعي وسيعاً جداً وراقياً في حل تقاطعات العلاقة بين أفراد الأسرة، وأصبحنا نمتلك أرصدة وافرة في مجال إزالة العقبات التي تعترض الأسرة، وهذا ما سيساعد وزارة الأسرة في المضي قدماً في مهمتها التاريخية، وسوف نجد براعم جديدة تبشر بوجود خطوات متقدمة في مجال العلاقات الأسرية، وهذا هو المأمول من هذه الوزارة، وهذا ما سيحدث لا محالة لأن التربة خصبة، والجداول الثقافية منذ زمن وهي تزف عذبها في عروق هذا الكون الصغير - الأسرة.

ولأن المرأة في الإمارات قطعت شوطاً واسعاً في مجال تبوؤ المناصب الإدارية العليا، فإن هذه الوزارة لا شك أنها ستحظى بمزيد من الأحلام، ومزيد من الإبداعات الأنثوية وهي إبداعات تشكل المحور في بناء العلاقة بين هذه الوزارة الجديدة وبين الشرائح المجتمعية، وهو الأمر المهم والأساسي في تحقيق الأحلام، وإنجاز ما توده القيادة، وما تصبو إليه من رفع المنسوب الإيجابي في بناء الأسرة الإماراتية، وإضاءة الطريق لأجيال قادمة، لم تزل تبحث عن نقطة الضوء التي توصلها إلى باحة الأسرة المتآلفة، والقائمة على القواسم المشتركة، والمنتمية إلى قيم المجتمع، وعاداته وأخلاق الأولين، فهم المعجم الذي منه تستقي الأجيال جملها المعرفية، وهم القاموس المحيط الذي من بين طياته يتعرف الجيل الجديد على مفردات لغة التفاهم بين الزوجين وكذلك بين الأب والأم والأبناء.