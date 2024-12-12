تكريم الرؤية والريادة

كانت احتفالية جميلة استثنائية وفارس المبادرات والتميز وعاشق المركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يكرم الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم سموه للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وكبار المسؤولين.

وقد كانت مناسبة أكد خلالها سموه أن التميز الحكومي ثقافة مستدامة تجسد التزام الإمارات بخدمة المجتمع وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين. وقال إن «التميز هو أسلوب حياة في دولة الإمارات، وهو انعكاس لرؤية أخي رئيس الدولة لبناء حكومة تواكب الطموحات وتستشرف المستقبل. واليوم لا نحتفي فقط بالإنجازات، بل نؤكد أن مسيرتنا في التميز مستمرة، وأن طموحاتنا لا حدود لها».

وقال سموه: «الابتكار في العمل الحكومي لم يعد خياراً بل ضرورة، والجائزة ليست محطة للاحتفال فقط، بل هي رسالة واضحة بأن المستقبل يُبنى بالإبداع والإصرار على تحقيق الأفضل». وأكد سموه «أن هذه الجائزة ليست نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات. فالتميز هو رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار. دولتنا تستحق الأفضل، وشعبنا يستحق التميز في كل ما نقدمه».

لم تكن مجرد احتفالية لتكريم متميزين، وإنما وقفة زاهية للتعبير عن الامتنان والتقدير لرؤية قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود فرق العمل التي تستلهم تلك الرؤية وتعمل على تنفيذها بمتابعة متواصلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

كنا أمام صور من الإبداع والتميز الإماراتي مع تكريم أصحاب الإسهامات الجليلة من ذوي الإنجازات الوطنية الاستثنائية وقصص النجاح الملهمة، ليتوشحوا بوشاح محمد بن راشد، وفي مقدمتهم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الذي «يُعد نموذجاً للقائد الذي يعمل بجد وإصرار لضمان أن تكون حكومة عجمان شريكاً فعالاً ومتكاملاً مع الحكومة الاتحادية»، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وسموه يقود إنجازات وطنية بارزة.

كان لافتاً تسابق الوزارات والدوائر والمؤسسات على الوصول لمنصة التتويج بالجائزة من خلال جهد نوعي ملحوظ لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين. حفظ الله الإمارات عنواناً للتميز والريادة.