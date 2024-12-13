أفضل شعب وأفضل رئيس

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام ميلادي جديد ملؤه التفاؤل والطموح. وقبل أن تغمرنا أضواؤه وبهجة حلوله، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على إسعادنا ببشاراته الطيبة التي نزهو بها فخراً واعتزازاً بما تحقق في إمارات الخير والمحبة والإنجازات خلال عام 2024، في رحاب النهضة الشاملة بقيادة قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاءت بشارات «أبو راشد» عقب ترؤس سموه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في العام الجاري، والذي عقد بقصر الوطن في عاصمتنا الحبيبة. وأكد في بشاراته أن «عام 2024، عام خير وبركة.. وعام تفوق وازدهار واستقرار… وعام نمو اقتصادي غير مسبوق، استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية ونموها المتسارع، واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية».

وأضاف سموه: «جاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد، والبنية التحتية، والبنية الرقمية، وحركة المواهب، والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات، والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها».

وقال سموه: «عام خير على أفضل شعب، عام خير بقيادة أفضل رئيس، عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ، وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025».

ريادة وصدارة وإنجازات ومكتسبات تعزز دعائم صرح الإمارات الشامخ، ثمرة رؤية ثاقبة وإرادة صادقة وعزيمة لا تلين، وعقول وسواعد شعب لا يعرف المستحيل. نهج طيب مبارك غرسه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه العميق بقدرات مواطنيه الذين أغدق عليهم كل الرعاية والاهتمام والدعم. ومضى على ذات النهج من بعده قائد التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ويحلق اليوم عالياً بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقد فتح سموه آفاقاً غير محدودة أمام طموحات شباب وشابات إماراتنا الغالية باعتبارهم من سيقود الركب وينهض بمسؤوليات الغد لضمان استدامة التنمية والرخاء والازدهار، وصون واحة الأمن والأمان التي نستظل تحت ظلالها، ورفع راية واسم الإمارات في محافل المجد والريادة.

ثقة بالمستقبل وبأن القادم سيكون أجمل من واقع ما تحقق، وسيتحقق بذات العزيمة والإرادة والرؤية الإماراتية التي قدمت للعالم تجربة تنموية رائدة وملهمة، لا مكان فيها للسكون والخمول.