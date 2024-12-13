في تصفير البيروقراطية

البيروقراطية هي ذلك الصندوق الأسود الذي يخبئ في داخله «الأنا» القابضة على ذاتها، وهي تلك البحيرة المغلقة، تعيش أسماكها على فتات طفيليات تنمو في أحشاء الماء المحصور بين قوسين، أسمك من الحجر الصوان. البيروقراطية تنشأ بين ضلوع خوى فيها القلب من نبض الحياة، وأصبح مثل ورقة صفراء تلعب بها رياح الأنانية، وعدم الجدوى، والعدمية. البيروقراطية هي تلك النخالة التالفة لقمحة الحياة، مما يسبب صداعاً في رؤوس الذين يبحثون عن حاجة بين ذرات التراب. البيروقراطية هي النغمة الفاسدة التي تصدرها قيثارة هجرها منشد متفانٍ في زمن ما. البيروقراطية ليست إلا خيالاً جامحاً ضالعاً في قوقعة الترسبات، ضارباً في أتون أرض يباب، تختزل عمر الحياة بين أبواب مغلقة، وجدران جافة لا صدى لها إلا صوت البيروقراطي. في الإمارات تجاوزنا البيروقراطية، لأنها أحفورة بالية، مما جعل هذا البلد يقف على أعتاب قرن يشع بأضواء نجوم طوقت العالم بنورها، وأسمعت من به صمم. في الإمارات اليوم تصحو الشفافية مع شروق الشمس، فتسدد خطواتها باتجاه المستقبل، برؤى قيادة فطِنة أمسكت بزمام المرحلة بكل ثبات وصرامة ووعي، وسارت في الجياد نحو غايات سطعت بين الرموش كأنها المصابيح في ليلة دامسة. في الإمارات تبدو الشفافية هي المصباح المنير الذي يغذي معجم لغة التعامل مع الآخر في جميع معاقل العمل الخدمي، والشفافية هي الحلم الذي نقش صورته تحت الجفون، فأيقظ الإرادة، وجعلها كالموريات قدحاً، والمغيرات صبحاً.

في الإمارات قيادة آمنت بأن العمل الوطني يتطلب وجداناً أشف من ورقة التوت، وعقلاً أرهف من الموجة كي تستمر القافلة في المسير نحو المستقبل من دون عثرات، ولا كبوات، ولا انكسارات تعيق الوصول إلى جداول النمو، وتمنع تحقيق أمنيات، وآمال. في الإمارات تعمل القيادة الرشيدة على تشذيب الشجرة من الأوراق الصفراء، وترتيب الأغصان، وإسناد الجذور بعقول مستقيمة، قائمة على مبادئ وضعتها القيادة، وشرعت لها، ومدت لها حبال المودة قبل كل شيء. وإذا ما حدث ما لا يحمد فإن صوت العدالة لا بد وأن يدلي دلوه، وأن الكلمة الفصل هي للقيم التي رسخت ثوابتها القيادة، وجعلتها رمانة الميزان لكل حكم على سلوك ما، أو تصرف معين. في الإمارات اليوم نرى بأعيننا ما يحدث من طفرات جينية في مختلف ميادين العمل، وفي جميع المؤسسات الخدمية، إنه الدهشة التي تتزحلق بين الرموش، وتجعل العيون في حالة البصيرة لما يحدث، وما يتطور، وما يخرج عن نطاق العادي والبسيط، ليلامس شغاف المستحيل، ويحرك في كواكب السماء وجدان الحركة الدؤوب، ويثري مشاعر القمر، ويسعد الإنسان على هذه الأرض، وهذا هو السر الذي يجعل أصحاب رأس المال يهتفون باسم الإمارات كبارقة الأمل الأهم في دنياهم، وهي المحطة التي يجدون فيها مآلهم، ومنطلق تحركهم الاقتصادي وتطور أعمالهم، كل هذا يحدث لأن البيروقراطية سقطت من قاموس الإمارات، ولأن البيروقراطيين انهزموا تحت دقة المراقبة الحكومية، والمتابعة الحثيثة، من جهة المسؤولين عن هذه الرؤية، التي مفادها أن لا مكان للتزحلق على جليد اللاشفافية، ولا منطقة عازلة تمنع الوصول للبيروقراطي، لأن المراقبة في كل مكان، ولأن حب الوطن فوق كل الاعتبارات، لا تاريخ إلا لحركة الضمير، المنتمي إلى الحب أولاً وأخيراً لمستقبل الوطن، والنجاح ليس فردياً، وإنما نجاح للجميع.