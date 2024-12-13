ذات صيف بعيد احتضنته سوريا -2-

في تلك المدينة الجميلة والبعيدة «كسب» كان نهارنا يمضي في المعسكر الصيفي لـ «طلائع البعث»، وأنشطتهم الطلابية، كجزء رسمي من الزيارة الطلابية، وأنشطة المدارس في الصيف، من دون أن يكون لنا معرفة بتربية الأيديولوجيا، كنا في سن متقاربة، وبيننا فضول يتكون لمعرفة ذلك الآخر، لم يعجب الكثير تعليق ذلك المتسرع حين وصف حُمرَتهم بأنها من أكل «الطماط»، حتى انبرى آخر يبدو أنه أفهم منه، مردفاً: «هاذيلا الأولاد والبنات شكلهم عيال هنجريه، وإلا هالنظافة والبياض من وين؟ والله من هالفلوس، ومن الربى الزين، مب نحن من الصبح نلقط وإلا خَلاَل وإلا نَبْج، ويوم رحنا أبوظبي عرفنا أكل هالبندرة، لين صارت الوجوه مثل العوالة»! وحين جسر صبي منهم في بداية التعارف، وحاول أن يقترب منا أكثر، والفضول مستبد به تجاه زميل أسمر البشرة بدرجة ملحوظة، و«غزّه يلقّ في الشمس تقول حلواه عمانية»، خاتله حتى شخط بيده على وجهه، وتلمس يده، ثم ناظر ليديه إن كان التصق بهما شيء من لونه الذي يشبه «سنون الطوبي»، ساعتها ظهرت تعليقاتنا على زميلنا: «يتحسبك مشحمة طوبَيّ، وإلا خايس من السنون»، ضحكنا نهارها، وزادنا ذلك الشخص الفاهم، صاحب نظرية «الحَمَار والبياض من الطماط»، والذي كثيراً ما حاول أن يكون عريف الصف، فلم يفلح، لأن ما به من زود معرفة، ولكن لأنه دخل الصف الأول كبيراً، وبدأ شاربه في الاخضرار قبلنا، وصار أطول منا بسرعة، قال: «شفتوهم كيف لصقوا في (حَرّوب)، يفرّكونه، الحين ما لقوا غير (حَرّوب) يتبركون به»؟ فرد «حَرّوب» بغضب، مستوحياً ردة فعل بطل من السينما الهندية التي يعشقها: «لا تتحسب عمرك جتندر، وإلا دارمندر، تراني دارا سنغ»! كنّا صغاراً يومها، وكانوا هم من طلبة المدارس المختلفة تحت مظلة «طلائع البعث»، جمعتنا تلك المدينة مصادفة ببراءتنا، ودهشتنا، وفضول العمر الصغير نحو فضاءات جميلة في الحياة، ولا ننسى ذلك الغداء الجماعي تحت تلك الأشجار الباسقة والظلال الباردة والمياه الجارية، والفواكه الطازجة التي ما شبعنا منها يومها، ونحن كان حدّنا «قوطي عنص» معلب أو «قوطي كنار» أحمر يأتينا من إيران، كان ذاك الغداء، كأنه وعد من الجنان، فأخرج «حَرّوب» رأسه، لأنه كسب شعبية في «كسب»، وقال أي كلام، وربما استوحاه من تلك الأفلام التي منها الفيلمان بتذكرة واحدة: «ها.. النعيم كله هنا.. عيل كيف لندن»؟

في تلك الرحلة اكتشفت أنني أعشق شجرة الزيتون بطريقة لا أدري كيف تولدت، ومن أين أتت؟ وسيكبر هذا الحب مع الأعوام والأسفار، وسيصبح حلماً بظله، أنسه، وتلك الطمأنينة التي تمنحها الأرض بأن الحياة أمد، والأيام صبر، والآتي أجمل.

في تلك الرحلة تسللت إلى مكتبات دمشق القديمة، واخترت أمهات الكتب التراثية، وإبداع العربية، ما كنت لأتحصل عليها في أي مدينة أخرى، وبتلك الأسعار الرخيصة، وأيقنت أن مكتبتي ستكبر من تلك الرحلة، في تلك الرحلة عرفت أن هناك بلداناً بعينها حين تدخلها ستعرف أنك عربي، وعربي فقط، وسوريا إحداها. في تلك الرحلة أقسمت ألا أودع دمشق، كما ودعها ذلك القائد البيزنطي هرقل عظيم الروم، والذي ألصق به المؤرخ «ياقوت الحموي» تلك العبارة في القرن الثاني عشر، بعد هزيمته في معركة اليرموك عام 636م، بالرغم أن هرقل لم يكن حينها في الشام أثناء الفتوحات: «وداعاً دمشق الجميلة لا لقاء بعده»، ولكن دمشق.. لا وداعاً، بل وعداً بالمجيء، لا عدّاً، ولا عدداً بالحضور، حتى لا تقول النفس: لا ما ارتويت!