يا لروعة الخشب

الخشب، أينما يكون الخشب، جذعاً متوجاً بالأغصان، ناهضاً يستقبل البروق والرياح وطلاسم الفصول، أو فروعاً تتمايل في الهبوب الرخي، تغري الطير بالأعشاش والغناء، أو قطعاً متناثرة في ضجة البناء، أو شاهقاً متعامداً يسند قامات الحجر، أو منجرفاً في عنفوان السيول، أو طافياً تائهاً يتأرجح في اندفاعات الأمواج، أو لائذاً غريباً مرتطماً بالشواطئ وعائداً إلى الضياع.. أينما يكن الخشب.. يُغْرِني بالتأمل والإبداع!

لرائحته حين يتطاير رذاذاً وشظايا تحت قسوة المنشار في المناجر، حين تعده لصناعة أنواع الأثاث، اختمار الغابات وعبق المياه الخفي. لصمته وقدرته واحتماله على أنواع الاحتمالات الخفية كلها. فيا لطاعة الخشب واستسلامه، كأنما في طبعه الصلصال حين يخرج من سديمه ليكوّن الأشياء الجميلة والحميمة والأليفة. وحين يتأوه متشظياً تحت أزميل النحات ليخرج عارياً من سذاجته، يماهي الكائنات في البهاء والجمال. لهدوئه صقيلاً لا مبالياً بمن يشتريه ويبيعه في متاجر البناء، إغراء الوعود بالسرير والكرسي والمكتبة والباب والنافذة. لملمسه حنو البيت. لملمحه بهجة اللهب حين يكمن في سرهِ غموض الضوء وفي عمقه خفايا الماء!

الخشب حبل سري بين الموت والحياة، بين البدائية والحضارة، بين الغرق والنجاة. الخشب مهد الطفولة. والخشب تابوت الأموات. وبين المهد والتابوت

ثمة أسرّة للحب، وثمة دنان للمسرات. وأذكر ذات يوم سألني ولدي الصغير حين كان في المدرسة الابتدائية: من أين نأخذ الخشب يا أمي؟ فمددت يدي فيها بعض البذور، وقلت له: من هذه البذرة.

قال: لا تسخري مني يا أمي، فكيف نأخذ الخشب الكبير من هذه البذرة الصغيرة؟ قلت له:- من أين إذن يا صغيري؟ قال: لكن المعلم قال لنا إننا نأخذ الخشب من الشجر. ابتسمت وقلت له: ألم يقل لكم المعلم من أين يأتي الشجر؟ وتذكر يا ولدي أن من الخشب كانت تبنى الأكواخ قديماً كما كانت تبنى العروش، كما كانت تصنع منه أعواد المشانق وأسيجة الحدود. ومن الخشب أيضاً كانت تصنع السياط والسلالم للارتقاء. صمت قليلاً وقال: ما كانوا سيفعلون يا أمي لو لم يكتشف الخشب؟ قلت: كانوا سيسكنون الكهوف يا صغيري. ولم يعرفوا كيف يحيون النار بعد موتها، وكيف يعشقون اللؤلؤ والمحيط والمرافئ والسفن. وكانوا سيزحفون على أربع قبل الأفول، لو لم تشد قاماتهم المنحنية يد الخشب. الخشب يشبه الأمومة حين يكون الحب. والخشب الأبوة حين يكون الرفض. وأينما تلفت يا صغيري، ثمة السماء والصلصال والخشب ! ومن الخشب كانوا يصنعون السقوف. ومن الخشب يصنع الورق. وبين السقف والورق تدون الكتابة والكلام الخارق كسطوة اللهب. وثمة كلام صيغ من الزبد!