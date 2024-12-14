كبار المواطنين .. الروح والرائحة

وزارة للأسرة، هي في الأبجدية الاجتماعية، وزارة لعقد الصلات الوثيقة ما بين أغصان الشجرة الواحدة، ومنح الشراكة قدسيتها، وقيمتها، ومناعتها، وقوتها في مجابهة رياح التطورات على مستوى العالم.

فاليوم لم تعد الأسرة في منأى من المتغيرات التي تحيط بالمجتمعات من كل مكان، بل إن محور التغيرات في العالم، أول ما يصيب، هي الأسرة؛ لأنها القارب الذي يعبر مضايق المحيطات، وهي الشراع الذي يجابه العواصف المتدفقة، تحوم حائمة النصال القواطع.

وفي مجتمع قطع مسافات أوسع من الصحراء، وأبعد من المدى، كان لا بد أن توجه القيادة الرشيدة اهتمامها إلى محور الحياة، وجوهر الدائرة الاجتماعية، بإصدار المرسوم السامي بإنشاء وزارة للأسرة، والجميل في الأمر أن يسند إدارة هذه المؤسسة المهمة إلى امرأة، وفي هذا الاختيار هناك فكرة نيرة، ونبرة عميقة في معناها، جزيلة في مفردتها، كون المرأة في الأساس هي الجذر الذي تتفرع منه أفنان الشجرة، والمرأة بحكم ما تختزل من ملكات عاطفية، وعقلية محاطة بذاكرة الترائب، ذات الدفء، ولمعة الإحساس المكين في معرفة مشاعر الأطراف الأخرى.

المرأة ليست ضيفاً طارئاً، ولا نسمة مستعجلة، ولا غيمة مؤقتة، المرأة حكاية مستديرة تحيط بأجنحتها أفراد الأسرة، بدءاً من الأبناء وانتهاء بالزوج؛ لذلك قيل إن الرجل طفل كبير لما يحتاج إليه من حنان، ينمي في داخلة عنفوان العطاء، وقوة التعاطي مع بقية أفراد الأسرة، بشكيمة الولاء لعطر مد شذاه في معطف مشاعره، فأمده الانتماء إلى أسرة قائمة على تشابك الأغصان، واخضرار الأوراق.

فإنشاء وزارة للأسرة، هو بناء قلعة جديدة تساهم في حماية الأسرة من تشققات قماشة العلاقة، ورعايتها، والعناية بها، ولأن الاهتمام بالأسرة هو درع يحمي المجتمع الكبير، ويمنحه المناعة، يمنحه مصل العافية وحقنة الصحة، وعندما نتحدث عن الأسرة، فإننا لا بد وأن نعرج على أولئك الذين أسّسوا هذه الباقة، وصنعوا ألوانها، وأبدعوا في عطرها، أولئك هم كبار المواطنين هؤلاء الذين زرعوا الشجرة، وأسقوا جذرها بماء المكرمات، واليوم يأتي الدور لإكرامهم، ومنحهم ميدالية التكريم كلما صب الاهتمام بهم، وأيقن الأبناء والأحفاد أن عيونهم ما كانت لترى النور لولا هذه الأنفاس التي تخرج من الصدور بمشقة، ووهن، بعد ما قطعت شوطاً طويلاً في سباق الزمن، من أجل استنبات هذه الزهرات التي نسميها الأبناء، والأحفاد.

وأعتقد أن الوزارة الجديدة أمامها مسؤولية جسيمة، وتحديات جمة، في فتح الصفحات على آخرها لبث الوعي بأهمية أن تتضافر الجهود، والاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، وهي فئة كبار المواطنين، رداً للجميل، احتفاظاً بالتاريخ، وذاكرته الذهبية، وانتماء إلى حلقات السلسال الذهبي الممتد من تراب الأرض حتى السماء، هؤلاء هم الذين رسموا خريطة الطريق لبناء أسرة متضامنة، متسامحة، متحابة، منسجمة، تبني عش الحياة، من حرير الود، وتسيج الحقل بخيوط الذهب، فاليوم جاء دور الأبناء لتقديم ما يلزم، وما يجب فعله، لأجل هؤلاء لأجل العيون التي أثقلت سغباً، والأجساد التي أتخمت سهراً، لكي ينام الصغار، وتهجع نفوسهم تحت خيام الحنان، ودفء العطاء.