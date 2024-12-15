فرصة لن تتكرر!

أضاع الأهلي المصري فرصة لن تتكرر، بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال، وودع الدوحة من دون أن يتأهل إلى النهائي، وملاقاة ريال مدريد بطل أوروبا، ليخسر آخر فرصة للعب مباراة نهائية في بطولة عالمية، ويكتفي بالمركز الثالث الذي كسبه قبل ذلك أربع مرات.

ومشكلة الأهلي أنه لم يستثمر الحشد الجماهيري في «استاد 974»، أو الحالة البدنية لمنافسه الذي خاض مباراة صعبة، قبل 72 ساعة مع بوتافوجو بطل الليبرتادوريس، بينما حصل الأهلي على فترة راحة كافية، بتأجيل مباراته مع إنبي في كأس الرابطة، وشاهد على الطبيعة مباراة باتشوكا مع بوتافوجو، وتعرف جهازه الفني على نقاط الضعف والقوة في بطل «الكونكاكاف»، وساد انطباع لدى معسكر الأهلي بسهولة المهمة، فالفريق المكسيكي يحتل حالياً المركز الـ16 في الدوري المكسيكي، ومهدد بالهبوط، كما أن العامل البدني لمصلحة الأهلي، حتى لو امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين.

وجاءت الرياح بما لا يشتهي الأهلاوية الذين تفوقوا في أول نصف ساعة، وبعد ذلك تساوت الكفتان، مع تفوق نسبي لباتشوكا الذي أضاع فرصاً أخطر بكثير مما أضاعه الأهلي!

وشخصياً أرى أن باتشوكا هو «الرابح الأكبر» من البطولة، حيث تفوق على نفسه وكسب بطلي قارتين مهمتين في كرة القدم، أميركا الجنوبية وأفريقيا، وهو الوحيد الذي كسب «كأسين» في بطولة واحدة، كأس الأميركتين وكأس التحدي، رغم أن الكل كان يرشحه لمغادرة البطولة، بعد لقائه مع بوتافوجو، لكنه فاجأ الجميع، ونال شرف ملاقاة ريال مدريد في النهائي، وأعاد إلى الأذهان ما حدث لمنتخب الدانمارك في بطولة أمم أوروبا 1992، عندما قالت عنه الصحف العالمية «دعوه إلى غسل الأطباق فتصدر المائدة»!

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