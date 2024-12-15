مغمورون بالسلام

مع كل ما يحدث في الإقليم العربي، ومع كل هذه الجروح الساخنة، ومع كل روائح الموت التي تخنق الأنفاس، ومع كل الدماء الحمراء التي تغرق غزة، ولبنان، وسوريا، لم يزل هناك أمل يطل من نافذة الروح، ولم يزل البصيص يمسح الجفون بتفاؤل حذر، ولم يزل الإنسان في غزة، ولبنان وسوريا يعكف على كتب التمنيات، ويقول يا رب افرجها؛ لأن الجسد العربي مثخن بجراح الفقدان، ولأن العقل العربي تعب من الحروب، العبثية، وطواحين الموت التي أتت على الأخضر واليابس، وحرمت الطفولة بريق العفوية، فقد أصبحنا نرى أطفالاً رسمت التجاعيد خطوطها الكئيبة، وطفرت من عيونهم دمعات تجمدت كأنها الرواسب الملحية عند شطآن بحيرات مغلقة.

رأينا نساء حملن على أكتافهن تعب الحروب، والكروب، وسرن في طرقات اللاشيء، يحتطبن في الفراغ، ويمزقن ثياب الأنوثة بأصابع كأنها أعواد أشجار عجفاء، خاوية.

رأينا رجالاً ساروا في بين خرائب غزة، تائهين، يسوقهم ضياعهم إلى مجاهيل ويطاردهم الفقدان، وخيام العراء، تستقبلهم على مضض.

كل هذا يحدث ولكن دوافع السلام تبدو أكثر إلحاحاً، وأكثر إصراراً، ولا مناص من كل هذه الأحداث، ولا مجال للحياة إلا أن تفرض قانونها، وتثبت شريعتها لأن الحياة أقوى من الموت، ولأن الحياة هي الثابت والموت المتحول؛ لأن هناك جيلاً من الشباب سئم من دوامة الحروب، ويتطلع إلى سلام عادل يعيد له إنسانيته المسلوبة، ويحقق له فرحته بعد وأدٍ دام أكثر من سبعين عاماً، لا بد لليل أن ينجلي وتتحرر العقول المهزومة من فقدان الأمل، وتبدأ الدورة الدموية للحياة بالتحرك نحو الفرح، ونحو الإيمان بأنه لا حياة من دون الثقة بالسلام كديدن تنبت على أرض حضارة جديدة اسمها حضارة الإنسان الواعي، الإنسان الذي تفوق على نفسه وانتصر للحياة.

في سوريا الشهباء رأينا كيف حملت الحشود عزيمتها، وأشرقت الوجوه في الميادين، بعد أن انفك القيد، وانجلى الليل، ولكن سمعنا أيضاً كلاماً عبر الشاشات، كلام يفوح بالأسئلة، وأهمها هل يا ترى يستطيع القادمون أن يخرجوا من عنق زجاجة تاريخ طويل من الكبت؟ هل يستطيع الذين سجلوا حضوراً مذهلاً بعد خوف مريع من صوت الدماء التي تهدر في كل مكان، أن يخلقوا واقعاً غير الذي كان، وأن يغيروا الصورة السوداوية لثورات عربية سبقت ووعدت، وما أوفت بالوعود، وقيل لنا لقد تمخض الجبل فولد أرنباً.

لا نتمنى ذلك، والتفاؤل يغمر قلوبها، وكما هناك أشواك فلا بد أن توجد في الحقل ورود تعطر الوجدان وتمنع رائحة التشاؤم.

نعم نحن متفائلون، ورغم الكأداء التي سوّرت تاريخنا الطويل، ولكن لهذا الجيل المتعب إجابته عن أسئلتنا، بأنه جيل تعب من الأحقاد، وتمزق قماشة المشاعر، فعليه اليوم تقع مسؤولية دحض الخراب الوجداني، وإفساد الطريق أمام كل المتشرذمين، وكل الذين في قلوبهم غل، ونكد، بأن الشعوب العربية بحاجة إلى الحياة، وقد فاض كأس الموت ولا مكان للحروب.

هذه أمنية نتمنى تحقيقها بأيدي أوفياء ألقوا البنادق، وتمسكوا بالحقائق.