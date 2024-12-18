«نافس» في العين

في إطار الأولوية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للتوطين، وبالمتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مبادرة المجلس بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة العين.

مبادرة مباركة جاءت لتأخذ بيد الباحثين عن وظائف في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني، وتسهم في رفع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين، وذلك بتوفير «فرص وظيفية وبرامج تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل حسب المناطق الجغرافية، بما يعزز نسب التوطين عبر شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة».

المبادرة الجديدة تسعى لخلق 1000 وظيفة، ومثلها فرص تدريبية في المنطقة، في إطار هدفها لخلق 1700 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي في الفترة الممتدة حتى عام 2026، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وعدد من البنوك العاملة في الدولة.

لقد نجح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في إرساء تجربة ملهمة في مجال إعداد الشابات والشبان الإماراتيين وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وإعدادهم لسوق العمل.

ونجح المجلس بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص بصورة غير مسبوقة منذ قيام الدولة، وكل ذلك خلال ثلاث سنوات فقط.

وكان معالي عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، قد أكد في مناسبة سابقة: «إن القطاع الخاص يثبت يوماً بعد يوم التزامه بسياسات التوطين، واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته بهذا الملف الوطني المهم، وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين». وقال معاليه إن عدد المواطنين وصل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة، تشهد قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار.

إنجاز نفخر ونعتز به، وهو ثمرة رؤية سامية وخطط وبرامج واستراتيجيات تصب كلها في مسار واحد: الارتقاء بالمواطن وتحقيق رفاهيته وجودة حياته. ولعل أبسط ما نقوم به تجاه هذه الجهود المباركة التفاعل معها وإنجاحها بالتصدي للتوطين الصوري.

لقد شهدت الفترة القليلة الماضية تعاظم دور مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وهو يواصل وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة التنفيذ، لتعزيز ودعم جهود تدريب وتوظيف المواطنين في منطقة العين وغيرها، وذلك بتبني شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية، وبالتوفيق لكل مجتهد.