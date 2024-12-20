نصحب الروح ونصطحب الجسد -2-

لا تصدق أحداً يقول لك: افهم! وستفهم في الحال، الفهم قرار ذاتي، ويحتاج لتعب ومراس، وعدم التهيب والتردد، هكذا يمكن أن تطرح عليك الحياة شيئاً مما فيها مبكراً، إن تلقفته كسبت الخطوات الأولى والصحيحة في رحلة البحث عن الذات التي قد تأتي للإنسان شاباً، حسب النضج والمعرفة، وما مر عليه من تجارب حياتية، وإن تأخرت تلك الرحلة فلاشك أنها تأتي مع عمر الأربعين، كنت من أولئك الذين بدؤوا تلك الرحلة مبكراً، واستعنت عليها بالقراءات والأسفار والأسئلة الكثيرة، فلم أترك شيئاً كان يعين الروح على السمو، ولم أقتبس من نوره، زرت في كل المدن في العالم مساجدها ومعابدها وكنائسها ومراقد الأولياء الصالحين، وبيوت النساك التي بحجم إنسان دائم الصوم والسجود، تتبعت سير ودروب العارفين ودراويش الحكمة، سهرت ليالي مع موسيقى الغجر ورقصاتهم، ثملت بموسيقى أميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، رقصات الصوفية وأناشيدها، الحضرات وطربها الذي يجعل الجبين يتعرق عشقاً، وتلك الموسيقى التي تنشدها الشعوب في عز وجعها أو زهو فرحها، كانت المسارح ودار الأوبرا ملاذاً حين تريد الروح أن تهدأ، مثلما لم أمنع الجسد من إغواءات الحياة الراقية، فلم أحرمه من فرحه بالمطر، ومن عشقه للخريف في باريس، ولا من شتاءات في بيوت خشبية تظل تناغي ندف الثلج المتساقط مثل تسابيح من السماء، غامرت باتجاه صيوف بقرب البحر، وعلى ظهر جبل، وفي قرى وأرياف تنعم بالماء والخضرة.

في رحلة البحث عن الذات ضمن جدلية الروح والجسد، كان يقلقني ما يقترفه بعض الناس الذين يؤمنون بالتطهر من رجس الجسد، ويجاهدون لكي يسلموا الروح في وضعية يكون فيها الجسد خانعاً، خاضعاً، فيفنون وهم في وضعية أقرب للصلاة والاستسلام المقدس في نقطة بعيدة، كقمة جبل أو أعلى منطقة من الأرض إلى السماء، وفي الأديان المختلفة، كان الكثير يتمنى لحظة اللقاء السماوي على سجادة صلاة أو في وضعية يحبها الرب أو في مكان مقدس أو بقعة طاهرة!

الفنانون والأدباء كانوا يتمنون تلك اللحظة وهم أقرب لساعة الوعي والوحي الإبداعي، قريبون ممن يحبون، بعيدون عما يكرهون، «تولوستوي» حين ضاق به الجسد، ولم يتحمل روحه الثورية ترك هكتارات الأرض المزروعة، وعتق فلاحيه، وودعهم، وهجر زوجته، وذهب بعيداً، ووحيداً ليسلم الروح، وهو متخلص من ثقل الحياة، وما يمكن أن يكبل الروح، تماماً مثل بوذا حين أراد لروحه التطهر، ذهب ليتعلم من الحياة، ويعلم الناس، خالد بن الوليد مضى جل حياته في ميدان المعارك، وكان يريد لنهايته أن تكون هناك، لكن روحه فاضت على سرير كان يكرهه طيلة حياته، والمسيح ضحى بالجسد من أجل صعود الروح، وخلاصه كان من أجل أتباعه، وتطهير نفوسهم من الآلام!

فكرة انتحار بعض المبدعين والمشاهير في التاريخ، رسائلهم الأخيرة تشير إلى أنهم كانوا يريدون خلاص الروح من عذاباتها، والأسئلة الكبيرة التي لم يعرفوا إجابتها.

الجوع والصوم، ونبذ مباهج الدنيا، كانت جزءاً من خلاص الروح وانعتاقها من رسن الجسد، كانت طريقة عند الكثيرين المشغولين بالتطهر النهائي والأبدي! النبي سليمان بن داوود أوتي ملكاً عظيماً، وسخرت له الريح والجن، وعلم منطق الطير، وألين له الحديد والقطر، وعاش أمداً، لكن حين أراد تسليم الروح دخل المحراب وصلى متكئاً على عصاه، ولم يعرفوا جنوده من الإنس والجن بخبر موته إلا حين وجدوا منسأته - وهي العصا بلسان أهل الحبشة - قد أكلتها دابة الأرض، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا، فباتت تأكل منها أياماً وليالي، ثم حسبوا على ذلك النحو، فوجدوه قد أسلم الروح، وفنى الجسد منذ عام!

ليس أجمل من أن نصحب الروح في هذه الحياة السريعة لكي لا تعطب.. ونصطحب الجسد لكي لا نتركه يفنى عبثاً.