.. وعاشت كأس الخليج

ظلت دورات كأس الخليج لكرة القدم احتفالية رياضية، واجتماعية لشباب المنطقة، وهي دورة محشودة بالحماس والأهازيج التي تشدو للمنتخبات بألوانها، الأبيض والأخضر والأزرق، وكانت الاحتفالية تكتمل بوجود شخصيات تثري البطولة وتشعلها بالحماس بتصريحات تبدو كأنها مباريات خارج حدود الملعب والمدرجات، أو بتصريحات لمدربين تبدو كأنها ضمن خطط التمويه والخداع، فها هو مدرب منتخب الإمارات بينتو يقول قبل انطلاق البطولة: «الفريق ليس المرشح الأبرز للفوز باللقب، لكننا سنبذل أقصى ما نملك ونقدم أفضل ما لدينا بغض النظر عن المنافسين».

وكان الأبيض بدأ مبارياته بمواجهة منتخب قطر وسط أجواء ترشحه للفوز، استناداً إلى انتصارين كبيرين حققهما على «العنابي» في تصفيات المونديال. ولكن انتهى اللقاء بالتعادل، وأهدر الأبيض الذي تميز بالسرعات واختراق المساحات، لاسيما في الثلث الهجومي، فرص الفوز ليظل موقف المجموعة في الجولة الأولى متعادلاً بين المنتخبات الأربعة برصيد نقطة لكل منها.

الليلة يواجه «الأبيض» منتخب الكويت «البطل التاريخي» 10 مرات، لاسيما في فترة البداية التي أحرز فيها اللقب 4 مرات متتالية، حيث كان يملك جيلاً متميزاً لا ينسى، جاسم يعقوب وفتحي كميل، والعنبري، والطرابلسي وفاروق إبراهيم، ثم جيل فيصل الدخيل، لكن آخر انتصاراته كانت في 2010.

وكان «الأزرق» تعادل في افتتاح هذه البطولة مع عمان 1-1، وستكون مباراة الليلة بين المنتخبين الإماراتي والكويتي مرحلة مهمة في سباق مجموعة التعادلات، الذي يحتاج إلى تركيز وسرعة حسم الصدارة مبكراً في دورة عرفت تاريخياً بأن مبارياتها ونتائجها دائماً خارج التوقعات، وهذا ما أضفى عليها تلك الحرارة على مدى 54 عاماً.

إن كأس الخليج صنعت كرة القدم في المنطقة.. صنعت اللعبة، وصنعت الملاعب، وصنعت اللاعبين والنجوم، وصنعت جودة تنظيم البطولات، وصنعت المجد، وصنعت البهجة، وهي من أسمى أهداف الدورة، وظلت بطولة كأس الخليج العربي واحدة من أهم وأعرق البطولات الإقليمية، والعربية التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة واسعة من عشاق كرة القدم وعلى مدار تاريخها الطويل، استطاعت الحفاظ على مكانتها المميّزة، وأهميتها في الساحة الكروية الخليجية والعربية، ولحسن الحظ أن طرح فكرة توقف كأس الخليج باعتبارها أدت أهدافها، تم رفضها، وعاشت كأس الخليج كأنجح دورة عربية لكرة القدم، ليس فقط لأنها قاومت وظلت حية، وإنما إيماناً بأهدافها الرياضية والاجتماعية، وأهمها اجتماع شباب المنطقة وكبارها على مائدة كرة القدم العامرة بالمفاجآت، والدراما، والإثارة.

** تعيش مدرجات كرة القدم في الكويت مجدداً أجواء كأس الخليج وأهازيج الجماهير، وروايات الفوز والخسارة والفرص التي ضاعت، والحظ الذي لعب، ومانشيتات الصحف، والتصريحات التي تبرر أو تفسر أو تلعب «لعبة تنويم المنافسين»؟!