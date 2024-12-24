«تياسير»

جاءت دعوة هيئة أبوظبي للإسكان للمستفيدين من القروض السكنية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة «تياسير» الرقمية، امتداداً للجهود المتميزة التي تقدمها للاعتناء باحتياجات المواطنين وتوفير السكن المناسب، وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم.

وكانت «الهيئة» قد أطلقت هذه المنصة الرقمية الجديدة منذ قرابة الثلاثة أشهر لتقديم خدمات مجانية للمواطنين المستفيدين من خدماتها والراغبين في تصميم وبناء منازلهم الخاصة بأعلى معايير الجودة.

تقدّم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل جميع مراحل البناء، من التصميم وتقدير التكاليف، والاختيار من بين تشكيلة متعددة ومتنوعة من التصاميم الجاهزة في المنصة والتي تتناسب مع قروض «الهيئة»، وصولاً إلى اختيار الاستشاري والمقاول المناسبَيْن من بين قائمة معتمدة.

كما تتيح المنصة للمستفيدين المراجعات الفنية الدورية للموقع، ومتابعة سير العمل بشكل مباشر، وإجراء ما يلزم حتى استلام «منزل العمر».

وتتيح المنصة الجديدة للمتعاملين تقدير تكلفة البناء وتصميمه من خلال اختيار موقع المنزل، الطراز المعماري، مخطط التصميم، عدد الطوابق، نوع التشطيب، وغيرها من التفاصيل والإضافات التي يحددها المواطن، لتنتهي العملية بالحصول على تصميم يلبّي احتياجات المستفيد وبتكلفة تناسب ملاءته المالية.

منصة «تياسير» المجانية تساعد المستفيدين على تفادي الوقوع في مطبات بعض الاستشاريين والمقاولين الذين يستغلون الراغبين في بناء منازلهم بصورة تؤدي في الكثير من الحالات إلى اللجوء إلى المحاكم، وكذلك حالات عدم استكمال البناء وإطالة أمده، والمتضرر الأول هو المواطن. وهناك من المقاولين من يتنكر لكل التزاماته بعد أن يتلقى دفعاته. وقد أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن «الخطوة تأتي كجزءٍ من استراتيجية (تياسير) الرامية إلى تعزيز التحوّل الرقمي في قطاع البناء والإسكان، وتلبية احتياجات المتعاملين بطريقة مبتكرة وفعّالة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين المقبلين على البناء، من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة منذ بدء التخطيط لبناء المنزل، ومتابعة سير المشروع حتى الانتهاء من البناء بكل سهولة ويسر».

وقالت «الهيئة»: «إن المنصة تلبّي احتياجات العديد من المواطنين الحاصلين على قروض بناء من هيئة أبوظبي للإسكان، الذين لم يقوموا بتفعيل قروضهم، كما تسعى إلى تيسير إجراءات البناء وتحسين تجربتهم».

المبادرة الرقمية تعد تجسيداً لرؤية أبوظبي في التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتُسهم المنصة أيضاً في تعزيز كفاءة العمليات لقطاع البناء والإسكان. وقد أتاحت الهيئة الوصول إلى المنصة بكل يسر عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقاتها في متاجر التطبيقات الذكية أو مركز إسعاد المتعاملين.

جهود غير مسبوقة لـ«الهيئة» تواصل فيها تميزها في التجربة الملهمة لإسكان المواطنين على مستوى المنطقة والعالم، وتتطلب تفاعل المستفيدين من خدمات «أبوظبي للإسكان».