«نبض» قضاء أبوظبي

في إطار رؤى قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للاعتناء بالمنظومة القضائية وما يوليها سموه من أولوية قصوى، وتبني أفضل الممارسات وتحقيق العدالة الناجزة بأعلى معايير الجودة، وفي ظل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، تابعنا إطلاق دائرة القضاء في أبوظبي نظام «نبض» لإدارة الأداء المتكامل، والذي يهدف -كما أعلنت الدائرة- إلى توفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.

مبادرات متواصلة للدائرة، عنوانها الدائم الحرص على التطوير والارتقاء بالعمل من أجل ضمان حقوق الجميع في واحة الأمن والأمان والعدل والاستقرار في دولة المؤسسات والقانون.

في مناطق عدة من عالمنا، عندما يرد ذكر المحاكم، ترتبط في أذهان المتعاملين معها بالبطء والتعقيدات و«الحبال الطويلة»، والتي تعد بيئة خصبة لظهور ممارسات غير صحية.

«قضاء أبوظبي» غيرت هذه النظرة التقليدية للمحاكم تماماً، وهي تستلهم الرؤى السامية لقيادتنا الرشيدة، ونفذت العديد من المبادرات، وتبنت الكثير من الحلول المتقدمة، مما رسم معها نموذجاً ملهماً في سرعة الإنجاز، مستفيدة من تقنيات العصر لضمان تسريع التقاضي، وضمان الحقوق، وتحقيق العدالة بصورة قلّ لها نظير.

وقد أكدت الدائرة في أكثر من مناسبة حرصها على «استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية، واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي، لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً».

وأوضحت أن نظام «نبض» الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي، والعمليات والخدمات العدلية على حد سواء. ويعد خريطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر.

النظام الجديد، الذي تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء استراتيجي وتشغيلي للدائرة، يمثل قفزة تكنولوجية رائدة، باعتباره يوفر منظومة شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، حيث صُمم ليغطي جوانب العمل القضائي كافة، بدءاً من الرؤية والرسالة الاستراتيجية للدائرة، ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.