نودع العام بابتسامة - 2

مثل تلك الأخطاء التي نريد أن نختم بها عامنا الصارم والمنصرم، والتي كثيراً ما يقع فيها المشاهير، إما تكون ضمن أخطاء «بروتوكولية» أو تصرفاً في وقت السهو والغفلة أو حتى الارتباك الإنساني، فالرئيس الأميركي «ريتشارد نيكسون» قال أثناء جنازة الزعيم الفرنسي ديغول معزياً: «إن هذا ليوم عظيم بالنسبة لفرنسا كلها»! وكنا معزين في وفاة «رفيق الحريري»، وقال أحدهم مرحباً بنا، ومثنياً على حديث رئيس الوفد: بهذه المناسبة العظيمة، نرحب بكم في بلدكم الثاني لبنان!

وهناك مسؤول جزائري كان يتحدث مع ضيفه الفرنسي، ولم ينس أن يشكره، ويشكر حكومة فرنسا «العظمى» فبهت الفرنسي لأن هذا اللقب قد تخلت فرنسا عنه بنفسها قبل حرب التحرير الجزائرية، وقبل حروب الهند الصينية.

«بوب دول» المرشح الرئاسي في أحد الانتخابات الأميركية نسي اسم «لاس فيجاس» في حمى الانتخابات، وتصفيق الحضور، وامتدح بدلاً عنها «دالاس» وسط ذهول الناخبين الذين دعموه وساندوه، أما «بوش الابن» فيعد من أكثر الرؤساء عرضة لهذه الأخطاء والهفوات، ومن أشدهم سهواً، وأحياناً جهلاً بالمسميات والمصطلحات: مثل «الحروب الصليبية أو حروب العدالة المطلقة» كذلك معرفته بالأشخاص، ولو كانوا بمستوى الرئيس الباكستاني، الحليف الأساسي الذي نسي اسمه، ولم يستطع تذكره، ولو استمر الضغط عليه ربما سماه «ابن لادن» أو «ملا عمر»!

أما زوج الملكة البريطانية الأمير «فيليب»، والذي يبدو في الصور الرسمية هادئاً، صامتاً خلف الملكة، لكنه حين يتحدث تكون الطامة الكبرى، فكثيراً ما أحرج القصر الملكي بسبب زلات لسانه، و«قفشاته» غير الملكية، كان مرة يجول في شمال إنجلترا فرأى صندوقاً كهربائياً قديماً، ومعلقاً بطريقة سيئة للغاية، فقال: يبدو أن هناك هندياً عبث به أو بنغالياً ركّبه.

أما الرئيس الروسي «بوتين» فلم تختلف ردات فعله وتصرفاته حين كان رئيساً أو حين أصبح رئيساً للوزراء، فكثيراً ما يتصرف بعكس فلسفة «الجودو» التي يتقنها، ففي معرض رده على مراسل صحيفة «لو موند» الفرنسية حين سأله عن المقاتلين الشيشان، وبسالتهم، رد عليه: «لمَ لا تجرب الختان؟ فهذا أفضل لك من الأسئلة»! وكان يخيف المرأة الحديدية الألمانية «ميركل» في اجتماعاتهما، لأنه يدري بعقدتها من الكلاب التي عضتها وهي صغيرة، منذ كان ملحقاً عسكرياً في ألمانيا، فظهر ومعه كلبته «كوني» السوداء من فصيلة «لابرادور». ومرة أرادت مذيعة فرنسية أن تحرج الملك «الحسن الثاني»، وهي تستضيفه في برنامجها الشهير قائلة: «إن المغرب العربي مثل الطائر، معدته هي الجزائر، وجناحاه موريتانيا، وعنقه تونس، ورأسه ليبيا، والمغرب ذيله» فرد الملك الحسن بذكائه المعهود: «لا بد أن هذا الطائر هو الطاووس بالتأكيد»!

الرئيس الأميركي «ريغان» طلب منه الفنيون اختبار الميكروفون قبل توجيه خطابه الإذاعي للأمة، من غير أن يدركوا أنهم على الهواء مباشرة، فقال «ريغان» بعد أن تنحنح، متذكراً أيام التمثيل الفاشلة: «أيها المواطنون الكرام، يسرني أن أعلمكم أنني وبكل فخر قد وقعت اليوم على خطة ستمسح الاتحاد السوفييتي عن بكرة أبيه، وسيزول من على هذه الأرض إلى الأبد، باركوها أيها المواطنون الشرفاء، لأننا سنبدأ القصف خلال الدقائق الخمس المقبلة».. وغداً نكمل