4 يناير

الرابع من يناير محطة وطنية بامتياز، يحتفي فيها أبناء الإمارات بذكرى تولي فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة.

وكعادة سموه بالمناسبة بإطلاق مبادرات وطنية وإنسانية وخيرية ملهمة ومتفردة، كانت هذه المرة استثنائية بإطلاق سموه حملة «شكراً الشيخة هند» عرفاناً وشكراً لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازات سموها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، ومساندة ومعاونة سموه في تنشئة أنجالهما. فهي رفيقة درب سموه في الخير والعطاء من خلال مبادراتها المستدامة عميقة التأثير في تحسين حياة الملايين.

وقال سموه، بالمناسبة: «الإخوة والأخوات… تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف… وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام، لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة».

وأضاف سموه: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».

وتابع سموه: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».

تفاعل واسع مع الحملة التي عبرت كذلك عن تقدير سموه الرفيع واعتزازه الكبير بالمسيرة الملهمة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم وحضورها العميق والمؤثر في المجتمع والوطن العربي والعالم، حيث رسخت سموها نموذجاً ملهماً وقدوة في مختلف القطاعات ومجالات العمل الخيري والإنساني، كدعم الأعراس الجماعية وتمكين المرأة.

كما ترأست سموها بنك الطعام وأطلقت مبادرة «عشرة ملايين وجبة» وغيرها من المبادرات الإنسانية والحضارية.

وتعد رعاية سموها لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومسابقات الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس في دبي، بعضاً من إسهامات سموها النيرة على صعيد العمل الإسلامي.

تفاعل واسع جاء تعبيراً عن حب وامتنان أبناء الإمارات لقائد فذ حقق نقلات نوعية في العمل الحكومي الاتحادي والتنموي على مختلف الصعد، وتقدير مبادراته السنوية بالمناسبة التي أتاحت للجميع أيضاً توجيه الشكر إلى «هند العطاء». حفظ الله الجميع.