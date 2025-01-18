أشياء تشبه الياسمين وأكثر

- لِمَ حين نقف أمام شباك زجاجي عاكس في منزل إسمنتيّ حديث، لا نرى أنفسنا بقدر ما نرى صورتنا المنطبعة على اللوح الزجاجي اللامع؟ ليس هناك من اتصال روحي بيننا وبين هذه الموجودات العصرية، ذات الروائح المعدنية، وحده بيت الجص والطين القديم، بشباكه الخشبي، لا يدعنا نمر هكذا أمامه أو من جانبه، له رائحة مثل الياسمين وأكثر، نتصلب قدامه ذارفين دمعة حنين، متذكرين الأهل وطيبة الأولين.

في المنزل الخرساني اليوم لا صدى للروح، في حين بيت المدر والطين والسقف الخشبي، فيه نشيج لأغاني ساعات عمل الناس، وآهات من تعب عرقهم اليومي، هكذا هي أحاسيسنا للمنزل الأول، ذي «الدروازة» المشرعة للضيف والريح، في حين منازل اليوم لا تعرف أبوابها الحديدية المشغولة الشفقة على من دق بابها أو قاطنيها!

- لِمَ زمان كنا نسمع آهة الجار، ونفرح لضحكته المدوية إن شقت غبشة الصبح؟ واليوم لا نحب أن نسمع إلا هدير الناس بالباطل عنه، وإن ضحك ملء قلبه، تحرك في داخلنا عِرق الحسد!

- لِمَ كانت العزيمة والوليمة زمان تشبع العين قبل البطن؟ وعزائم اليوم تربك وقت الأصدقاء، وتلبك بطون المعزومين، والكثير من المعتذرين!

- لِمَ زمان إن عاد الحاج رفعنا على سطح بيوتنا «البنديرة» فرحين بقدومه، منتظرين «شفايا» الحج؟ واليوم وحين قصر الطريق إلى مكة، واعتاد الناس الحج كل عام، واستطاعوا له سبيلاً، لا ندري من ذهب، ولا متى عادوا، ولا كانت بهجتنا الأولى بما جابوا أو جلبوا؟

- لِمَ ثوب زمان الوحيد الجديد يرقص القلب؟ وأثواب اليوم الكثيرة والجديدة تشعرنا بالملل!

- لِمَ زمان كان الاتساع في كل شيء؟ واليوم نرى الدنيا تضيق، ونضيقها علينا!

- لِمَ كثير من أشجار اليوم نراها وكأنها في غير تربتها؟ وحده النخيل ما زال يعطي أُنسة وأنسنته للناس والمكان!

- لِمَ زمان كنا متقدمين ببساطتنا، وتلك الطيبة المفرطة التي لا تفارقنا؟ واليوم نرانا نعد خطواتنا للخلف، ونربي أنانية لم تكن منا، ولا فينا!

- لِمَ للأعياد زمان طعم في الفم مثل لبن الطفولة؟ بها تبرق أيامنا، وتغسل قلوبنا، ونصبح بخفة جناح الطائر، في حين اليوم يمر العيد تلو العيد، ولا فرحة تطرق قفص الصدر، ولا بشارة توضع عند عتبة الباب، لقد غادرنا العيد في الكبر، وغاب في تلك الطفولة الهاربة بسرعة إلى الأمام!

- لِمَ زمان كان الأولاد زينة شوارع الحارة، وضجيجها الجميل، ونور ظلمتها؟ واليوم نخاف على أولادنا من شوارعنا ومرتاديها وظلمتها!

- لِمَ زمان كان صوت الجد يرنّ في البيت الكبير؟ واليوم ضاق به البيت الجديد، وغاب صوته في المنزل الصغير!

- لِمَ غابت كل تلك الأشياء الجميلة منا ومن حولنا، والتي كانت تشبه شيئاً من النفس، وشيئاً من الوَجْد، وشيئاً من روائح الياسمين وأكثر؟