«خبراء الإعلام»

انطلقت مبادرة جديدة لتعزيز مسيرة العمل الإعلامي في الدولة، في إطار الحراك النوعي الذي تشهده ساحتنا الإعلامية بقيادة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، تجسيداً لرؤى قيادتنا الرشيدة وما توليه من رعاية واهتمام ودعم للإعلام والإعلاميين وحملة الأقلام ورجال الفكر والثقافة، وتقديرها لدورهم ورسالة الإعلام باعتباره شريكاً مهماً في مسيرة البناء والتنمية منذ مراحل مبكرة واكبت عهود ما قبل قيام الدولة والتأسيس والتمكين، وصولاً إلى العهد الميمون والزاهر في ظل قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

مبادرة «خبراء الإعلام» التي أطلقها معاليه مؤخراً تتضمن لجاناً استشارية للمكتب الوطني للإعلام، وتهدف إلى «تقديم رؤى استراتيجية وأفكار مبتكرة تساهم في تمكين رؤية القيادة الرشيدة للإعلام».

وقال المكتب الوطني للإعلام، إن هذه المبادرة «تأتي في إطار التزامه بالعمل على تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي وتطوير المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع معايير المهنية ويخدم قضايا الدولة والمجتمع»، وحرصه على «الاستفادة من خبرات الرواد في التخصصات كافة، بما يعزز مسيرة العمل الإعلامي في الدولة».

وأكد معالي الشيخ عبدالله آل حامد خلال اللقاء الذي عقده للإعلان عن المبادرة على «أهمية بناء جسور التواصل الفعّال مع الكفاءات المختلفة، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية»، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق التميز في الحاضر والمستقبل دون الاستفادة من خبرات الرواد والأكاديميين، وإشراك الإعلاميين في صياغة استراتيجيات هادفة لتطوير أداء القطاع الإعلامي ورفع كفاءته وتطوير الكوادر الإعلامية بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في الإعلام عالمياً.

وتضم مبادرة «خبراء الإعلام» خمس لجان استشارية تتخصص في مسارات الإعلام المختلفة، تشمل لجنة الإعلام الرقمي، ولجنة الإذاعة والتلفزيون، ولجنة الصحف والإعلام المكتوب، ولجنة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، ولجنة الشأن الإعلامي.

واستعرض المكتب الوطني للإعلام، خلال اللقاء، توزيع اللجان الاستشارية وآلية عملها والأدوار المطلوبة، ودور اللجان في تفعيل الشراكة بين المكتب وكبار الإعلاميين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، عبر إشراكهم في تصميم استراتيجيات إعلامية تستهدف تحسين المنظومة الإعلامية ورفع مستوى كفاءتها، بما يتناغم مع الخطط الاستراتيجية الوطنية للدولة، بحسب ما قاله الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام.

ما يميز مبادرة «خبراء الإعلام» أنها تتفرد بالجسور التي تبنيها بين قمة الهرم الإعلامي في الدولة والإعلاميين والمبدعين من أصحاب الخبرات، والاستماع لهم مباشرة باعتبارهم المعنيين مباشرة في القطاع الإعلامي والارتقاء به بما يحقق التطلعات المنشودة.