قوة الإنسان الداخلية هي الأقوى (1)

يقول الفيلسوف وعالم النفس النمساوي فيكتور إيميل فرانكل: «إن قوة الإنسان الداخلية هي القوة الأعظم من تلك القوى الخارجية»، ويصدق هذا القول عندما نتتبع تاريخ النشوء والارتقاء في الإمارات، حيث الإنسان الذي انبثق من الصحراء مثل زهرة اللوتس، وصار في العالمين بخور حياة، صار عطر وجود، صار رقماً صعباً في هذا العالم الذي يموج بقوى خارقة، وحضارات صمدت، وتألقت، وأخرى توارت واندثرت، ولكن إنساننا، هذا الإماراتي الذي من يقرأ تاريخه يشعر بأنه يقرأ تاريخ معجزة تاريخية.

فمن يصدق أن هذا الكائن البشري الذي خرج من صميم الصحراء الرهيبة، ومن بين الرمال الساخنة، ومن أعماق البحار المتلاطمة، ومن جوار الجبال السمراء الحافية، كل هذا لا يعطي أملاً في أن تبزغ شمس الإنسان، وتسفر لياليه الحالكة، وسماواته العارية، عن قوة بشرية استطاعت أن تحوك معطف نهضتها، وأن تنسج خيال تطورها، بحنكة، ذاتية، وفطنة إرادية، وعزيمة تجاوزت حدود الممكن، لتعانق شغاف الحقيقة، وتقول للعالم إن من يملك قوة داخلية صارمة، وحازمة، لا يمكن أن تهزمه القوى الخارجية، ولا يمكن أن تمنعه الظروف المحيطة، من الوصول إلى ضفاف النهر، نهر العطاء، والرقي.

وهذه هي الإمارات اليوم تبدو في العالم، تلك الشجرة الطيبة، التي أصبح جذرها في الأرض، وفرعها في السماء، كل ذلك يحدث بفضل الطموحات المستندة على عزيمة صلبة، وإرادة ثابتة، لا تزحزحها رياح الصروف الزمنية، لأن وعي الإنسان سابق لوعي البيئة، ولأن قوة الإنسان مأخوذة من إيمانه بأن الحياة لا تؤخذ بالتمنيات، بل تؤخذ غلاباً، أي بالعمل الدؤوب، وبالنفش على الحجر، والرسم على ذاكرة الماء، والماء لا يتخلى عن صورة الوجوه التي تطل عليه من خلال مرايا الذات الخالدة.

هكذا تبدو الإمارات في عصرها الذهبي، هكذا تتألق حبيبة الصحراء، وجارة البحر، هكذا تمارس وعيها بوجودها، وهي تتخطى درجات السلم، وتمضي إلى سقف البناء الكوني، مستلهمة قوتها من رؤية قيادتها، وإرادة شعبها، الأمر الذي جعلها اليوم دولة تمتلك إرادة القوة، دولة تحلق كنورس يبحث عن رياح تحمل جناحيه، ومع رياح الدول، إلا تلك القوة الذاتية، وذلك الترياق، ترياق الحب.

يقول أحد الأصدقاء، في الزمان القديم، كان الناس عندما يذهب أحد أصدقائهم، أو أحبائهم، إلى البلدان الأوروبية، مثلاً كانوا يهيبون به بأن يجلب لهم الهدايا الثمينة، والتي لا وجود لها في الإمارات، أما اليوم، فإن القادمين من الغرب، هم الذين ينظرون بدهشه، وعجز، لما تفخر به الإمارات من تطور مدهش، ومن مسلمات حضارية لا وجود لها في العالم الآخر، فالآن ما يوجد من إمكانيات حياتية، أصبحت نادرة في البلدان الأخرى، لأن بلادنا أصبحت مركز الدائرة الكونية، وهي محيطها، وفضاؤها، مما يجعل كل منتجات العالم بأنواعها، وأشكالها، وألوانها، وجودها يبدأ من هنا، ومن ثم ينتقل إلى العالم عبر الإمارات.

ليست هذه مبالغة، ولا مزايدة، بل هو الواقع الإماراتي هو الذي فرض قوته، ومهارته، وبراعته، ورونقه، وبريقه، وكل ذلك حدث، فقط لأن الإرادة الإماراتية لا تشبه إلا نفسها.