إماراتي بامتياز

واصلت الكرة الإماراتية تفوقها على شقيقتها القطرية، منتخبات وأندية، وبات التفوق ذهاباً وإياباً، وسواء كانت المنافسة في الملاعب القطرية أو الملاعب الإماراتية.

حدث ذلك في تصفيات كأس العالم، عندما فاز «الأبيض» في الدوحة بثلاثية مقابل هدف، وعندما حان موعد مباراة الإياب في الإمارات، فاز «الأبيض» بخماسية كان بطلها فابيو ليما بـ«الرباعية» الشهيرة التي سجلها في المرمى «العنابي».

وفي سلسلة مباريات «السوبر الإماراتي القطري»، تواصل التفوق، بفوز شباب الأهلي على الريان على استاد أحمد بن علي في الدوحة بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كأس التحدي، وأثبت شباب الأهلي تميزه الواضح في الموسم الحالي، وباتت شخصية البطل واضحة، سواء لعب الفريق بملعبه أو خارج ملعبه، وأهدى الفوز على الريان «اللقب الـ34» لفريق شباب الأهلي، كما نجح شباب الأهلي في الفوز باللقب الثاني هذا الموسم، بعد حصد لقب «السوبر الإماراتي» بركلات الجزاء على حساب الفريق الوصلاوي.

وفي مواجهة النصر عميد الأندية الإماراتية مع نادي قطر باستاد آل مكتوم، قسا «العميد» على ممثل الكرة القطرية، وهزمه بخماسية مقابل هدف، في مباراة سيطر عليها ممثل الكرة الإماراتية لعباً ونتيجة، وتألق خلالها «الأسطورة» علي مبخوت، ولم يشفع لفريق قطر عدد النجوم الذين تضمهم تشكيلة نادي قطر، وعلى رأسهم نجوم الأهلي المصري السابقون بدر بانون، وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

وفي لقاء «كأس السوبر»، نجح «الإمبراطور» الوصلاوي في الفوز على السد زعيم الكرة القطرية على أرضه وبين جماهيره بهدف خمينيز الصاروخي، وحاول لاعبو السد بكل جهدهم إدراك التعادل، ولكن الروح القتالية العالية والمنظومة الدفاعية الناجحة للفريق الوصلاوي حالتا دون ذلك، مقابل توتر أعصاب السداوية الذي نتج عنه طرد حسن الهيدوس، قبل نهاية المباراة، ليحقق الوصل ثلاثية الدوري والكأس وبطولة السوبر الإماراتي القطري الذي جاء على حساب «الزعيم» السداوي بطل الدوري وكأس الأمير في الموسم الماضي.

وأكمل الوحدة «الرباعية»، عندما تُوِّج بطلاً لكأس التحدي على حساب الوكرة.

ويحسب لتلك السلسلة نجاحها في ترسيخ مفهوم الروح الرياضية برغم قوة المنافسة داخل الملعب، وناهيك بالتغطية التلفزيونية المكثفة.

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