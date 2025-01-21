مهرجان "فخر الوطن"

من إمارة الفجيرة انطلقت، مؤخراً، فعاليات المهرجان الذي ينظمه مكتب «فخر الوطن» للاحتفاء بجهود «أبطال الخطوط الأمامية الذين ساهموا بشكل كبير في حماية المجتمع خلال فترة (كوفيد-19)، وضمان استمرارية الحياة اليومية خلال الأزمات والتحديات، أولئك الذين تقدموا الصفوف، وكانوا خير برهان على المقولة التاريخية الملهمة لقائد المسيرة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أطلقها في تلك الظروف العصيبة لطمأنة شعبه بأن «لا تشيلون هم».





الفعاليات التي تستمر في مختلف إمارات الدولة حتى الثاني من مارس المقبل، تتضمن أنشطة متميزة للاحتفاء بهؤلاء الأبطال والتعبير عن الامتنان لهم وما بذلوا، ويبذلون من جهود لسلامة الجميع. فعاليات المهرجان التي انطلقت من الشاطئ المفتوح في الفجيرة، انتقلت بعدها إلى شاطئ معيريض برأس الخيمة، ومنها إلى الواجهة البحرية بأم القيوين، وبعدها إلى مرسى عجمان، وجزيرة العلم في الشارقة، وحديقة الخور في دبي، قبل محطتها الختامية على كورنيش عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. أنشطة متميزة وتجربة فريدة تتيح للمشاركين تسجيل رسائل شكر ومحبة لأبطال الخطوط الأمامية الذين قدموا تضحيات وجهوداً جبارة لحمايتنا، وتتضمن كذلك استراحات ومحطات تقدم جلسات توعوية للتعريف بأفضل طرق الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

كما تتيح جلسات تفاعلية يتحدث فيها بعض هؤلاء الأبطال ليرووا لنا صوراً ومحطات من تجاربهم الملهمة التي تركت أثراً فيهم، وفي المجتمع. مهرجان يحمل كل صور الامتنان والوفاء والإرادة والعزيمة والبذل والعطاء والإلهام. وتشتمل فعالياته على «مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُناسب جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك منصات تعريفية لتسليط الضوء على جهود «أبطال الخطوط الأمامية»، وعروض ثقافية وفنية تُبرز تراث وقيم الإمارات، وأنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، وجلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تعزيز التوعية بأهمية دعم الخطوط الأمامية في المجتمع». وقال مكتب «فخر الوطن» لدى الإعلان عن المهرجان إنه يأتي «كجزء من التزام المكتب بتقدير جهود الأبطال الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال أصعب الظروف»، وإنه «يهدف إلى توجيه رسالة شكر وامتنان لهم ولعائلاتهم، والاحتفال بقصصهم المُلهمة التي تعكس روح التضحية والتفاني في خدمة الوطن». ودعا المكتب أبطال الخطوط الأمامية للمشاركة في فعاليات المهرجان، والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الاحتفالية التي يتضمنها في مختلف مدن الدولة.

يحمل المهرجان لفتة وفاء نبيلة ورسالة حضارية من وطن الوفاء، الإمارات، حيث التقدير والتكريم لكل وفيّ ومخلص يعمل من أجل خير الإنسان في «بلد زايد الخير» على نهج زايد المؤسس، طيب الله ثراه. مهرجان «فخر الوطن» مهرجان يحمل كل صور الامتنان والوفاء والإرادة والعزيمة والبذل والعطاء والإلهام