«الهوية».. والوعود

زرت مركز إسعاد المتعاملين بمقر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمدينة خليفة لإنجاز معاملة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.

خلال فترة انتظاري البسيطة في بهو المركز في ذلك النهار الرمضاني، كانت عيناي تجوبان الجوائز الكثيرة جداً التي حصدتها «الهيئة» وتزخر بها الخزائن الزجاجية على جانبي البهو.

كان الهدوء يلف المكان، هدوء يفسر سر كل تلك الجوائز التي تكتظ بها هذه الخزائن الزجاجية بعد أن نجحت «الهيئة» في تحويل خدماتها إلى خدمات رقمية عبر التطبيقات الذكية، وكان لها الريادة كذلك في «تصفير البيروقراطية الحكومية».

إذا ما قادتك الظروف إلى جهة مماثلة في الخارج، ستجد فارق السنوات الضوئية في الأداء والإنجاز جراء البيروقراطية الهائلة التي ترزح تحت وطأتها، فارق هائل بينهم وبين ما ننعم به، ولله الحمد، في الإمارات حيث الأداء الحكومي المتميز و«إسعاد المتعامل» واقع وأسلوب عمل.

جهود ومبادرات تبحر في رؤى قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفذ بفريق حكومي متميز بقيادة فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وعلى الجانب الداخلي من الباب الزجاجي الأوتوماتيكي لمركز إسعاد المتعاملين التابع لـ«الهيئة»، لوحة تحمل بنود مبادرة «وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل» التي أطلقتها في عام 2020.

وهي تتضمن ثمانية مبادئ، في مقدمتها أن يكون الإنسان أولاً: أي تقديم خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان، مصممة لتناسب احتياجاته ومتطلباته وتفضيلاته ويتم تصميمها معه.

وأن تكون الأولوية للخدمات الرقمية: بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية تناسب أسلوب الحياة في المستقبل.

وطلب المعلومة مرة واحدة: عبر خدمات حكومية مترابطة ومتكاملة تعتمد طلب بيانات المتعامل مرة واحدة فقط.

والحرص على بيانات آمنة، وتضمن الخصوصية: بمشاركة البيانات الحكومية بين الجهات بطريقة آمنة ومحميّة تضمن خصوصية المتعامل.

وقنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة: بتوفير الخدمات الحكومية من خلال قنوات متنوعة ومتكاملة ومتناسقة تناسب رغبة المتعاملين، وعبر واجهة حكومية موحدة.

وتحقيق تجربة سلسة واستباقية: بتوفير باقات من الخدمات الاستباقية المترابطة السلسة، تقدم للمتعامل قبل طلبها وفي الوقت المناسب بناءً على أحداث الحياة.

والاهتمام بصوت المتعامل: بالإنصات لصوت المتعامل والشفافية في نتائج القياس.

وتوفير خدمات ذات قيمة مميزة: برسوم حكومية تراعي تخفيض التكلفة على المتعاملين، ورفع الكفاءة في الجهات الحكومية.

وأخيراً، شكراً لموظفي المركز وكل موظف حرص على التميز وترجمة وتنفيذ مبادرة «وعد حكومة الإمارات».