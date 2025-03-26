مقابسات رمضان

قبل البدء كانت الفكرة:

«سهيلة» ومثلها كثير من الأمهات يشتكين من قاموس لغة الأولاد اليوم، لا أحد منهم يسمعنه يقول: «يعلني هو بلاك أمي»، «محروزة إمّاه من الشر»، «لبيه.. من عيوني»، وأعجب من عجب نون النسوة، لأن هذا الجيل، وهذا قاموس المدارس الخاصة، ولغتهم الإنجليزية خالية من تلك العبارات الناعمة، والنافعة والطَريّة والمرحبانية، وجملهم تبدأ بـ « هِييه.. برو»!

خبروا الزمان فقالوا:

- الجميع يعودون، عدا أولئك الذين أكثر ما نكون نحن بحاجة لهم.

- قليل ما يكون مهماً أن الإنسان قد جاء من سلالة القرود، المهم هو أن لا يعود إليها.

- عامل الناس على مبدأ؛ من لم تنفعه فلا تضرّه، وإن لم تفرحه فلا تغمّه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تكن وفياً له فلا تخنه.

- من يصنع المعروف مع الشيطان فلابد أن يمنحه الجحيم مكافأة له.

تجليات العربية:

-«كالمستجير من الرمضاء بالنار»، كان كليب وجساس عند غدير ماء، فقال جسّاس: طردت أهلنا عن المياه حتى قتلتهم عطشاً، فرد كليب: ما منعناهم من ماء، إلا ونحن له شاغلون، فقال جسّاس: هذا كفعلك بناقة خالتي البسوس، فقال كليب: أوقد ذكرتها، لو وجدتها لاستحللتها، أتراك مانعي أن أذب عن حماي، فعطف عليه جسّاس بفرسه فطعنه برمحه، ولما احتضر طلب من جساس شربة ماء، فقال جسّاس: ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك، إلا ساعتك هذه، فالتفت كليب حوله فرأى عمرو بن الحارث قادماً، فترجاه قائلاً: يا عمرو، أغثني بشربة ماء، فنزل إليه عمرو، وأجهز عليه، فقيل:

المستجير بعمرو عند كربته

كالمستجير من الرمضاء بالنار

- الغسق أول الليل، والصبح أول النهار، وأول الشمس القرن، والوسمي أول المطر، اللبأ أول اللبن، اللعاع أول الزرع، والبارض أول النبت، الباكورة أول الفاكهة، النشوة أول السُكر، السلافة أول العصير، النهل أول الشرب، الوخط أول الشيب، البكر أول الولد، النعاس أول النوم، الطليعة أول الجيش، وأول ماء البئر النبط، وأول الشباب الشرخ، وأول صياح المولود استهلال، وأول الواردين الفرط، وأول الأمر الحافرة، وأول ما تنجبه الناقة الفرع.

من كل واد حجر:

- «راي كروك» ظل يعمل في مهن مختلفة؛ سائق، نادل في مقهى، مُخَدِّم في مشرب، وغيرها من المهن الصغيرة حتى بلغ الخمسين من العمر، حينها بدأ مشروع العمر سلسلة مطاعم «مكدونالد».

- جاء اسم محرك البحث «غوغلGoogle» من الخطأ في لفظ وكتابة الكلمة الصحيحة «غوغولGoogol» الذي يعني في الرياضيات رقم واحد متبوعاً بمائة صفر، بعد ما كان اسمه القديم «Back Rub».

- يعتقد الكثير أن الأوراق المالية مصنوعة من الورق، وهي في الحقيقة مصنوعة من القطن والكتان في عمليات عجن طويلة ومعقدة.

أشياء منا.. وعنا:

نقول مايوع ومويوع، مصاب، به وجع، وميهود، وفيه وزى أو علّة، وفيه العافية، مريض، ونقول زد عن الناس، يعني غيرهم، وأخص بالخص، الإنسان عينه أو الشيء ذاته، عنا وتعنا، قصد، ويمنيني ومنّاني، وعدني، دنا، قرب، وما أداني، ما أحب، وماذاة، إزعاج، ونقول خذ حاضر بحاضر، وفي أمثالنا؛ نقول: فلان مسوي في السماء دروب، ونقول: مب محلوب عنه في التراب.

محفوظات الصدور:

ليتني حرزٍ بجَفّه

جان نال القلب شَفّه

لو بعد في إيده مَهَفّه

صيف وآبرد عليه

*****

بانشدك يا الصلاّني

عن من خرفك ويَدّ

في سالف الأزمان

يوم عذوجك هِدَد

خرافك في صياني

يوم القيظ يهمِدّ

*****

آها الحذر هالمرّه

لا تزقرّ يا هَليّ

ما يشتهون اليَرّه

لي ما عِطّيَوا خَرِيّ