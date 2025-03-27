خلوة الإعلام الإماراتي

في رحاب «عام المجتمع» الذي وجه به قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار ما يوليه من رعاية ودعم للقطاع الإعلامي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نظم نادي دبي للصحافة «خلوة الإعلام الإماراتي» مساء أمس الأول لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام الإماراتي.

وحضر جانباً من فعالياتها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وأكاديمي يمثلون مختلف مكونات القطاع الإعلامي في الإمارات، ونخبة من الكتاب والصحفيين والجهات المعنية بالشأن الإعلامي الوطني، وذلك في مقر النادي بدبي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد في هذه المناسبة: «أن الإعلام الإماراتي قادر على تقديم رؤى استراتيجية وأفكار مبتكرة تسهم في ترجمة الأهداف المحددة وفق رؤية القيادة الرشيدة إلى إنجازات ونجاحات، باعتباره قطاعاً استراتيجياً وطنياً يحمل صوت الإمارات وينقل رسالتها للعالم ويدعم اقتصادها التنموي ويصنع وعي المجتمع ويصون قيمه الأصيلة».

وأضاف سموه: «خلوة الإعلام الإماراتي، مبادرة مهمة تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتستلهم المستهدفات الاستراتيجية للدولة، داعياً كل العاملين في قطاع الإعلام الإماراتي للعمل كفريق واحد لإعادة ابتكار الأدوات القادرة على إيصال رسالة الإمارات بفاعلية إلى العالم، وهي رسالة أمن وتعايش وتعاون، تدعم مسيرة نماء تنعم فيها شعوب الأرض كافة بالاستقرار والازدهار».

تميزت الخلوة التي عقدت في مقر النادي بانخراط المشاركين في ورش ركزت على مجموعة من المحاور الرئيسية من أهمها: دور الإعلام في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً، وتقييم المنظومة الإعلامية الحالية وطموحات المستقبل، ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية وقيم المجتمع، ومكافحة الأخبار الكاذبة وحملات التشويه، إلى جانب مستقبل الإعلام الرياضي الإماراتي، ودور المؤسسات الإعلامية في دعم وتطوير الإنتاج الدرامي الإماراتي، ودور الكوادر المواطنة في صناعة مستقبل الإعلام الإماراتي، بالإضافة إلى دور الإعلام في تعزيز رؤية الدولة الاقتصادية.

وتشرفت بأن أكون ضمن فريق مناقشة دور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية، وقد خلص المشاركون في الخلوة إلى تأكيد «أهمية المحتوى المتميز كأساس للتطوير، والتأكيد على ضرورة تركيز عملية تطوير الإعلام الوطني على اعتماد أفكار جديدة ومحتوى متطور يقدم قيمة مضافة ورؤية تعكس طموحات دولة الإمارات للمستقبل». وكل الشكر والتقدير للتنظيم الراقي وللجهد الكبير للزميلات والزملاء في نادي دبي للصحافة وفريق عمل النادي بقيادة منى المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيس النادي.