فرحة العيد

نعيش فرحة استقبال عيد الفطر المبارك بعد أن ودعنا شهراً كريماً، شهر رمضان الذي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه وصالح الأعمال.

وفي وطن الفرح وموطن السعادة تتضاعف الفرحة مع حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد أبنائها المواطنين بقرارات ومبادرات عنوانها سعادة الإنسان. فقبل حلول المناسبة السعيدة وبتوجيهات قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 6.75 مليار درهم، استفاد منها 4.356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

كما شملت الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليار درهم لصالح 3.172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1.585 مليار درهم، استفاد منها 1.100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة تزيد على 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة. ليصل بذلك مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية 168.85 مليار درهم.

جاء اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، و«انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن».

فرحة تغمر الجميع في أيام متصلة من الفرح والبهجة والمسرات، نحرص فيها جميعاً على إدخال السرور في قلوب أطفالنا والتواصل مع أقاربنا وأرحامنا وجيراننا، وذلك من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي تربينا عليها ونربي أطفالنا عليها في ممارسة حياتية متصلة تضيء سروراً وفرحاً مع المعاني العميقة لعالم المجتمع الذي وجه به قائدنا وقدوتنا بوخالد، وسموه يذكرنا بالأفعال والأقوال بهذه القيم العظيمة والشمائل الطيبة التي يجب أن يتحلى بها «عيال زايد» أينما كانوا.

ونحن نستمتع بفرحة وأيام العيد، نتذكر بكل التقدير والامتنان أولئك الساهرين على راحتنا من رجال الشرطة والمرور والدفاع المدني والبلديات وأبطال القوات المسلحة، وفي مختلف المواقع. وأبسط ما نستطيع تقديمه هو حسن الالتزام بتعليماتهم وإرشاداتهم حتى لا يفسد فرحتنا أي طارئ. وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.