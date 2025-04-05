الإعلام الاقتصادي

تابعنا مؤخراً مبادرة متقدمة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بإطلاقه منصة اقتصادية إماراتية متخصصة تعد الأولى عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المبادرة تجسد حالة الحراك والتطوير المستمر للمركز الذي أصبح علامة فارقة على خريطة العمل الفكري والبحثي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجهداً يُضاف إلى جملة جهوده ومبادراته.

وهذه المرة يقارب الجانب الاقتصادي الوثيق الارتباط ببقية الجوانب السياسية والاجتماعية والتي يُعد قاطرة لها، وذلك من خلال إطلاق منصة إماراتية تضيف للإعلام الاقتصادي الإماراتي الذي نتطلع دوماً للارتقاء به والعمل على تطويره؛ بما يعبر عن المستوى الرفيع والمكانة العالية لاقتصاد دولة الإمارات، الذي يُعد من أهم اقتصادات العالم وأكثرها نمواً وتطوراً.

الاعتناء بالإعلام الاقتصادي الإماراتي يتطلب انفتاحاً أكبر ودعماً إخبارياً أوسع على مؤسساته الإعلامية من قبل المؤسسات والكيانات الاقتصادية الإماراتية الكبيرة قبل غيرها.

وللأسف، تصدرت شركات العلاقات العامة «البي آر» المشهد، وأصبحت صاحبة الكلمة فيه، بل وشهدنا كيف تفضل نشر أهم الأخبار عن اقتصاد الإمارات في وسائل إعلام أجنبية خارجية قبل المحلية!

مبادرة مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» نأمل أن تكون فاتحة خير لعهد جديد من الأداء المتميز للإعلام الاقتصادي الإماراتي.

اقتصاد الإمارات الذي حقق إنجازات وأرقاماً تاريخية في العام الماضي 2024، بعد أن لامست تجارته الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم، والذي يحظى برعاية قيادة رشيدة مهدت لانطلاقته الكبرى ببناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم، وعقد شراكات استراتيجية، يستحق إعلاماً اقتصادياً يعبر عنه، ويسرد للعالم قصة نجاح ملهمة لاقتصاد متنوع القطاعات والإسهامات.

وكان «تريندز» قد أعلن بالتعاون مع «ميديا دوت كوم» للخدمات الإعلامية، إطلاق منصة «بزنس تايم» كأول نافذة اقتصادية متخصصة تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على هامش جلسة حوارية نظمها المركز بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من الباحثين ومسؤولي الجانبين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.

وبحسب ما جاء في بيان إطلاق المنصة الجديدة، فإنها تأتي في إطار «جهود الجانبين لتقديم محتوى متميز يركز على الشأن الاقتصادي، ويعكس التطورات المتسارعة محلياً وعالمياً، ولمواكبة التحول الذي تشهده صناعة الإعلام بوجه عام ووسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص».

كما تسعى المنصة إلى «تقديم محتوى اقتصادي نوعي يثري المعرفة المجتمعية، ويعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة على جميع المنصات الرقمية عبر سرد محتوى اقتصادي سهل ومبسط».

بالإضافة إلى «رصد وتحليل أبرز الأحداث والتطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوفير بوابة متخصصة تعكس التحولات في الأسواق وتلبي احتياجات المتابعين بمحتوى دقيق يسلط الضوء على الفرص والتوجهات الاقتصادية في الدولة والمنطقة والعالم».