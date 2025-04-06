«الجميلة» في قلوبنا

في رحاب إعلان عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، أطلق مركز أبوظبي للغة العربية مؤشر «قوة الارتباط باللغة العربية» لقياس وتتبُّع مكانة لغة الضاد في مجتمع الإمارة.

مبادرة جديدة من مبادرات المركز المتوهج بجهوده المتميزة في تعزيز مكانة لغتنا الجميلة في قلوبنا ومفردات حياتنا اليومية، باعتبارها واحدة من أهم أوعية هويتنا الوطنية، وكذلك لدورها في إثراء المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً.

المؤشر -كما جرى الإعلان عنه- يعتمد على «نموذج إحصائي لقياس تطور ارتباط المجتمع باللغة العربية»، وفق العوامل الفردية والعائلية والمؤسسية، وبيانات تجريبية تقيس الاستخدام الفردي للغة العربية في القراءة والكتابة والتحدث والتواصل الرقمي، إضافة إلى استخدام اللغة ضمن المحيط العائلي، وخاصة مع الأطفال. ويقيّم المؤشر الارتباط المجتمعي باللغة، ومدى التفاعل معها والترويج لها، ويرصد العوامل المؤسسية التي يقوم مركز أبوظبي للغة العربية برفدها بمشاريع وبرامج تدعم اللغة العربية وحضورها في المجتمع، وهي مشاريع بارزة وملموسة في رعاية ودعم الموهوبين والفعاليات الثقافية الكبيرة.

المؤشر سيساهم في تبديد قلق الغيورين على لغتنا الجميلة ممن يستشعرون الخطر عليها جراء انتشار التعامل بغيرها في الكثير من الجهات، وللأسف البعض منها رسمية وشبه رسمية، رغم وجود قرارات واضحة بهذا الشأن من مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، وغيرها من الجهات المعنية.

وتُحتسب قيمة المؤشر الرقمية لمجمل سكان إمارة أبوظبي ومختلف فئاتهم الديموغرافية ضمن قيم تتراوح ما بين الارتباط الكامل باللغة، والابتعاد الكلي عنها، بهدف وضع الخطط وتنسيق المبادرات، وصولاً إلى تطوير قوة ارتباط المجتمع باللغة العربية تدريجياً.

تزامن إطلاق المؤشر الجديد مع إعلان مركز أبوظبي للغة العربية عن أحدث نتائج «مؤشر انطباعات اللغة العربية في المجتمع»، الذي يتتبع المركز تطوّره منذ عام 2021.

وأظهرت أحدث نتائج مؤشر الانطباعات تصدُّر اللغة العربية انطباعات المشاركين ضمن عامل الإبداع المرتبط بجماليات اللغة ومدى استخدامها في المحتوى الإبداعي مقارنة بـ«الإنجليزية»، إضافة إلى تصدر العامل الثقافي المرتبط بالإرث التاريخي والحضاري، وتصدرت «الإنجليزية» في عامل المعرفة المرتبط بمدى توفر المواد العلمية وانتشارها في الأبحاث والعلوم.

مؤشر «قوة الارتباط باللغة العربية» نشكر المركز عليه كونه يخدم تعزيز وترسيخ مكانة لغة الضاد في دارها.. وبالتوفيق للجميع.