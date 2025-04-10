كؤوس

- كأس الحرية: هي التي نرفعها بيدٍ مرتجفة، لكنها تروي القلب وتبث في الروح نشوة الانتصار على المصير المر. المنادون بالحرية كثرٌ، لكن القلة من يبقون أوفياء لها، أو ربما لا أحد.

- كأس النصر: لا تُملأ إلا بالعرق والدموع وخيبة المحاولات الأولى. ولكن حين نرفعها تتوهج في أعين من راهنوا على اليأس واتخذوه سبباً للتراجع والوقوف. وأنت، أيها المصفق من بعيد لمن وصلوا قبلك، هل ترى انعكاس سطوعها في دمع عينيك؟

- كأس السم: قد تمده لك اليد الغادرة ولكن بنعومة وخبث. وقد تتجرعها بنفسك حين تعاند المشي في طريق الخير، ويغويك السراب على الركض نحوه.

- كأس الانتظار: لو جلست هنا تملأه قطرة قطرة، ومر العمر كله، سترى أنك حين ترفعه لتشرب، لن تجد سوى الفراغ الذي يزيدك عطشاً ويجعلك طريح العلة والجرح.

- كأس الفرح: يا له من فيض عظيم أن تملك هذه الكأس، كلما أفرغتها مشاعاً، استفاق الضوء في القلوب وارتفع التنهّدُ وابتهل القدر. اسقني منها رشفة ودعني أكون سبباً لغناء الطير، وصوتاً في رفيف أجنحته، وهمساً في تغريدة الريش.

- كأس العزلة: آهٍ، كم شربت منها متلذذاً باكتشاف الصمت العميق في جوهر الذات. في الركون إلى العزلة عذوبة مرة، لكنها تضيء لك الطريق وتبث في كيانك روعة التناغم مع صمت الأكوان البعيدة.

- كأس الطفولة: ما أقسى أن تُنهب من يدك. وأن ترى نفسك في المرايا غريباً وتفتّش عن معناك خارج معناك. تعال معي لنسكن معاً في الدهشة العظيمة، حيث لكل شيء طعم ورائحة، وحيث الحياة قفزٌ هائل خارج الرتابة والواجب والضرورة. أو على الأقل دعنا نستعيدُ طفولة القلب، ونعيد رقصة النبضِ فيه.

- كأس الحب: حلوٌ ومر، وقد تشعر بالحرارة إنْ لسعتك البرودة أو سرى في وجدان روحك بعضُ سرّه وخلخل أيامك وعثّر لياليك. وأنا مثلكَ، شربتُ قطرة الضوء هذه وذقت معنى أن تنقلب الحقيقة إلى ضدها، ورأيت بأم عيني كيف تنحني الجبال من أجل مسحة حنان، وسمعت أنين عاشقات في غربة الليل ومناجاة شعراء في تشظي نجومه وقوافيه.

- كأس اليقظة: لو وضعتها على فمك لن تذوق سوى الفراغ، هذه الكأسُ تُشربُ بالوعي، ومن بعدها سترى الأشياء في حقيقتها كما هي في الأصل، وسترى أن الوهم يصيرُ ذيل ظلك، ووجهك لأول مرة، بلا قناع.