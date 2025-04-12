صقلية.. نداءات بعيدة - 2 -

الدخول إلى صقلية يبعث في النفس شعوراً كأنك تعرف المكان، وكأنك كنت هنا أو مررت من هنا، الطرقات، الدروب الصغيرة، المباني الحجريّة، بعض المسميات المنسلخة من العربية، وسكان الجزيرة المسلمون من غابر الوقت، لا تعني لك تلك الصورة السينمائية النمطية عن الجزيرة أنها مرتع العصابات العائلية المتوارثة أو أنها مدينة لا تأمن على حالك فيها، الصقليون أناس فرحون مرحون ولديهم بشاشة أهل البحر، وود العارف بالتجارة وطرقها، فهم يمثلون أجواءها وطقوس زراعتها.

مثلما لا يعني لك شعارها الذي ترفعه لـ«ميدوسا» حامية صقلية القاتلة، وتُمثل الأرجل الثلاث للشكل المثلث للجزيرة، أو «تريناكريا»، اسمها باليونانية، بالإضافة إلى الزوايا الثلاث للجزيرة: «بيلورو» شمال شرق، و«باسيرو» جنوب شرق، و«ليليبيو» غرب، مع ثلاث سنبلات دليل الخصوبة، أما الجناحان فهما رمز الحرية، وهذا الشكل الأيقوني من الرموز القديمة في الجزيرة يعود إلى ألفي سنة، حسب ما وجد من الآثار في الجزيرة.

صقلية جميلة بمناظرها الخلابة، وبحرها، وأبنيتها القديمة، حيّة بأماكنها ومطاعمها الصغيرة التي تقدم المأكولات المحلية، والتي تكتظ على طرفي الشوارع الرئيسية في باليرمو، مثل شارعي «فوتشيريا أو كابو ماركت»، حيث تجد أشهر الأكلات الصقلية أو الأكلات الشعبية أو أكلات الطرقات، كما تسمى عند السياح والمسافرين، مثل «ستيجيولي»، وهي أمعاء العجل المشوية الشهيّة، و«باني سيموسا»، وهي أكلة مكونة من طحال العجل والرئتين وغضاريف الحلق، تغلى وتقلى وتقدم في رقائق محلية بالسمسم، مثلما لها أشربتها الخاصة.

في صقلية ستعجز عما تجد لتأكل، ففيها، غير الأكل الإيطالي الشهي، هناك الأكلات الصقلية التي تتوارث وصفاتها منذ التاريخ القديم، وهي مزيج لمن كانوا يوماً هنا.

هناك أماكن تاريخية زاخرة في صقلية عليك أن تمر بها مثل تلك البيوت العربية القديمة، والتي لها الطابع الأندلسي المغاربي الدمشقي، وهناك الكنيسة التي كانت يوماً مسجداً، يسمى الجامع الكبير، لأنه ما زال بقناطره وأقواسه والمنارات المتحورة فيه، وأروقته، والخط العربي العصيّ على المحو، وهناك «حجر باليرمو» أقدم الأحجار المدون عليها الأعياد الفرعونيّة، هناك حيّ الكارتاري أو صناعة البطاقات، وهناك أشياء كثيرة تحتاج لعين فاحصة لتعرف أنها تلحق بذاك الزمن الذي عاشته هذه الجزيرة التي تعد من أكبر جزر البحر المتوسط، وأكثرها قرباً لدفء الشرق وحميميته.

سمى العرب والمسلمون العاصمة باليرمو التي عاشوا فيها ما يزيد على 200 عام باسم «بُلَرم»، وفيها أشياء كثيرة تذكرك بأنهم كانوا نسيجاً متجانساً فيها مع المسيحيين واليهود.. صقلية جزيرة لا تُملّ، وباليرمو مدينة تغلبك بحبها وودها، فلا يمكن أن لا تُحب.