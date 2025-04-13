راس روس.. دار دور

لا أعتقد أن الإنسان ينسى الدرس الأول في حياته، ذاك الدرس الذي تلقاه في أول يوم مدرسي، وهو لا يعرف القراءة أو الكتابة، وكان القلم فرحة والدفتر الجديد فرحة، والمبراة والمسّاحة والمسطرة رفاهية، «راس روس.. دار دور» كان الدرس الأول الذي تلقيته، وكان الكثير من الطلبة يضحكون ويتندرون وهم يرددون، حتى أن البعض، وخاصة الذين كانوا أكبر منا، يخجلون في ترديدها، وكانت «النشيدة» الأولى التي حفظناها «يا بائع التفاح، تعال في الصباح».. طبعاً نحن لا كان عندنا تفاح، ولا نعرف أن التفاح يباع، وقد تمر سنة علينا ولا يدخل بيوتنا تفاح، لكننا حفظنا «النشيدة» عن ظهر قلب، كما كانوا يقولون لنا، دون أن نفهم ما تعني، لأن معظمنا آت من مدارس قرآنية، ونعرف تماماً كيف نحفظ الآيات غيباً.

الحديث عن الدرس الأول و«النشيدة» الأولى، الغاية منه الحديث عن رجل تربوي فاضل، تعلمنا على يديه دون أن نعرفه أو نتعرف إليه، ولا عرفنا له صورة حتى بعد تخرجنا من المدارس، المعلم والمربي هذا هو «خليل السكاكيني»، فقد كنا نرى اسمه، ولا نعرف رسمه من خلال كتب المنهج الدراسي، وكان يومها المنهج الأردني الذي كان منهجاً قوياً وصارماً مثل وجوه الأساتذة من الأردن وفلسطين.

خليل السكاكيني ولد في القدس في 23 يناير 1878 وتوفي في القاهرة 13 أغسطس 1953، وهو من الإخوة المسيحيين، كان كاتباً وشاعراً ومؤرخاً قومياً، وعضو مجمع اللغة العربية، وواحدًا من أبرز المثقفين في القرن العشرين في العالم العربي، درس في بريطانيا وأميركا، وحصل على درجة البكالوريوس في الأدب، عُرف بأبحاثه في التاريخ والأدب والنقد، وكتب العديد من المقالات والكتب التي تناولت مواضيع ثقافية وتاريخية واجتماعية، وأسهم في تطوير التعليم في فلسطين، حيث عمل مدرساً ومشرفاً على المؤسسات التعليمية، وكان له دور بارز في الحركة الوطنية الفلسطينية، وعُرف بآرائه الليبرالية والتقدمية، له العديد من الأعمال والمؤلفات الأدبية والتاريخية والتعليمية، وله مذكرات، عرفت بيوميات خليل السكاكيني.

ساهم بدور بارز في تطوير المناهج الدراسية والتعليم وإنشاء المدارس والمشاريع التعليمية في فلسطين، وتدريس اللغة العربية والتاريخ العربي والإسلامي، والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى.

انضم إلى الثورة العربية الكبرى، وكتب نشيدها، توفيت زوجته «سلطانة» التي كانت تربوية أيضاً مبكراً، بعد ما رزق منها ببنتين «دمية» و«هالة» واتبعتا طريق والديهما في التعليم والتدريس، وعاشتا في رام الله وتوفيتا فيها متتابعتين في 2002 و2003، أما ابنه «سري» فقد درس في أميركا وتوفي في شبابه في مطلع الثلاثين بالقاهرة، فكان حزن خليل عليه كبيراً، وتوفي بعده بثلاثة أشهر.