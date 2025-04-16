لقاء المودة.. أولويات وأهداف

دائماً الوطن على موعد مع الحب والمودة في لقاء السحاب، تحقيقاً للأهداف السامية، وارتقاء بالوطن والمواطن. وشاح من الطمأنينة يطوِّق أعناقنا ونحن نتابع المشهد العظيم في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لقاءات تمضي بالحياة نحو غايات التقدم والتطور، وترسيخ قيم المحبة في وطن ارتقى بهذه السمات، وتسامح بتلك القيم الرفيعة.

الإمارات تنعم بوشائج الود منذ التأسيس تماهياً مع الإرث العظيم الذي غرسه «زايد الخير»، طيب الله ثراه، وترعاه اليوم قيادة رشيدة آمنت بأن الوطن مضغة في الصدر، الوطن بذرة في الأرض، وعلينا رعايتها، والعناية بها، والاهتمام بشؤونها وشجونها، ووضع مستقبل الوطن في مقدمة الأولويات، والمواطن مسكنه بين الرمش والرمش، الأمر الذي جعل الإمارات اليوم تتصدر دول العالم في رفاهية المواطن وطمأنينة الوطن، لأن اليد التي ترعى وضعت أسس الاهتمام في الحفاظ على مكتسبات الوطن، والسير قدماً في المزيد من المنجزات المبهرة، والمشاريع المدهشة والتي تقف عند رغبة الإنسان وطموحاته، وتطلعاته، فلا يمر يوم إلا ونحن أمام مشروع جديد يضيف إلى المشاريع التي سبقته، رقماً جديداً عالي المنسوب، ولا يمر يوم إلا والإمارات تحتفي بقرار يفي بحاجة المواطن، ويمنح الوطن قيمة مضافة، وهذه سنة إماراتية استثنائية، هذه قيمة أهل الوطن وعشاقه الذين يرون في الوطن مكاناً لبناء الجمال، والاحتفال بالقيم الزاهية، ولا مكان في بلادنا لقديم إلا ما هو مرآة لحاضر، وعجلة تدفع بالتي أحسن، وأفضل، وأرفع، وأمتع، وأروع، وطننا يزهو اليوم بعقول أبنائه، وسواعدهم، هؤلاء الذين يلقون الاهتمام القوي من قبل القيادة، والدفع نحو ابتكارات، وإبداعات، وبلاغة في صياغة القيم العالية.

وتمضي سفينة الخير، ببركة عشاق الوطن والإنسان، تمضي والشراع ممدوداً للمدى، والموجة تبارك العبور، والسواعد تفرد إرادة القوة وصلابة العزيمة، تمضي سفينة الخير، والناس جميعاً يباركون مسيرة الظفر، الناس يهنئون رحلة الصفاء ورحال الفيض، تمضي وها هي تعبر منافذ العالم بيسر، لأنها تحمل علماً لونته القيادة بألوان السلام، والوئام، علم له رائحة العطاء، وسبر الوفاء، علم يحمل في طياته نسائم صحراء جللت أهلها بأوشحة الصبر، والجلد، ومنحت الجباه رفعة وشيماً، والوعي في قيم الأبناء يتسع، وتتسع حقول الحدب والبذل حتى أصبح الوطن، بستان فرح، وواحة أمن وطمأنينة، أصبحنا في الوجود حالة استثنائية أمام عالم ينظر إلى الإمارات، على أنها وردة اللوتس التي خرجت من طين التأمل، الأمنيات العريضة، أصبحنا المثال، والنموذج، أصبحنا القدوة.