«استثنائية» الإمارات

يتابع كل من تشرف بالانتماء لإمارات الخير والمحبة، والمقيمين على ترابها المبارك، بكل فخر واعتزاز، ما تحقق لهذا الوطن الغالي من مكانة استثنائية؛ بفضل من الله، و«استثنائية» قيادتها الحكيمة والملهمة. قيادة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، بحكمتها ونهجها الرؤيوي والاستباقي، وفي بذلها وعطائها، والذي أتاح ما ننعم به اليوم من مكانة ريادية على الصعد كافة ومختلف المجالات. استثنائية في تواضعها وقربها من مواطنيها، والتفافهم حولها، وفي التقدير المتبادل بينهم.

وفي هذا السياق، جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشكر لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تفانيه من أجل رفعة الإمارات وتقدمها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في تدوينته على منصة «إكس»: «ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس زايد، طيب الله ثراه. شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا، من أجل رفعة الإمارات وتقدمها».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أكد أن «الإمارات رسخت موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً وجسراً يربط الشرق بالغرب». وقال سموه: «في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى… اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح… وبناء الجسور… وحرية حركة التجارة وحركة الأموال… وحرية حركة الناس… لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب… ومركزاً اقتصادياً عالمياً».

وأضاف سموه: «حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024، مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم، لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات. وصَدَّرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024، منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30% من إجمالي صادرات الخدمات. وصَدَّرت سلعاً بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024، بنمو بلغ 6% عن العام السابق، وتُصدر دولة الإمارات وحدها 41% من إجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط، مما يجعلها المحور الرئيس والمركز التجاري الأكبر في المنطقة».

وقال سموه: «بحمد الله، سيستمر الإنجاز… وبمتابعة من أخي رئيس الدولة، سنحافظ على المكتسبات… ونعززها. وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور، سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله».

حفظ الله الإمارات، وأدام عزها بقيادة بو خالد وإخوانه الميامين.