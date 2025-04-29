مع السودان رغم «الكيزان»

شهادة دولية رفيعة تضمنها تقرير مجلس الأمن الدولي النهائي حول السودان، وقد فضح وفند انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين في ذلك البلد الشقيق. ودحض في الوقت ذاته مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، وهو الذي استسلم لتوجيهات وقيادة تلك الجماعة المأفونة والمأزومة من «الإخوان» الإرهابية، والذين يطلق عليهم السودانيون «الكيزان». مزاعم وأباطيل تنطلق من حملة التضليل التي يهرب منها الجيش السوداني وقياداته «الكيزانية»، هروباً من الفشل الذريع الذي يغرقون فيه، فيوزعون الاتهامات جزافاً ذات اليمين والشمال.

أما مواقف الإمارات الناصعة وأياديها البيضاء في مساعدة الشعب السوداني الشقيق، فليست خافية على أحد، ومهما قالت «بروباغندا الكيزان» ومن يدور في فلكهم، فلن يستطيعوا حجب الحقيقة، ولا ما قدمته الإمارات للسودان، سواء في مجال المساعدات الإنسانية للتخفيف من المأساة التي تسببت بها الأطراف المتحاربة، أو في دعم الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنهاء الحرب.

وها هي الإمارات، ومع صدور التقرير، ومن قبله، تجدد دعواتها «لوقف الحرب فوراً دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل دخول ووصول المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني»، كما قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

تتجدد هذه الدعوة الإماراتية والمناشدات لوقف الحرب والالتفات للمأساة الإنسانية التي ترتبت عليها، في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن أكبر أزمة نزوح في العالم يشهدها السودان، مع استمرار النزاع الدائر منذ أبريل 2023. فقد تسببت الحرب في وجود أكثر من 12 مليون نازح داخلياً، و3.8 مليون لاجئ في دول الجوار، بينما تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين بنحو مليون شخص خلال العام الجاري.

ووفقًا لبيانات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، فإن 25 مليون سوداني، أي ما يعادل نصف السكان، يواجهون الجوع الشديد، ويعاني نحو 5 ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد، في بلد كان يعتبر حتى وقت قريب «سلة غذاء» الوطن العربي.

ورغم العراقيل والصعوبات، واصلت الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية للأشقاء في السودان، للتخفيف من المعاناة الناجمة عن استمرار النزاع والأعمال العسكرية والحرب المستمرة، وعدم التجاوب مع دعوات السلام.

ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، بشكل حيادي ودون تمييز، وفقاً للاحتياجات الإنسانية.

كما أكدت دولة الإمارات، في كل محفل دولي، التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.

دعوات من القلب للاستماع لصوت العقل، ووقف جرح السودان النازف.