ضوء الكتاب

خذني أيها الكتاب إلى اللحظة التي انفلتُ فيها من ضجيج العالم، متقلباً في النعيم من ورقة إلى ورقة، تاركاً لملامحي أن تتغير بعد كل سطر، ومنتمياً إلى ما يجعل المرء كلاً متعدداً في وجوه كثيرة. هذا الرابط العميق بيني وبين الكلمة يجعل من العالم كله ذاكرة لي. في كل حرفٍ هناك نبض إنساني متأصل وصوتٌ يسمعُ من أعماق التاريخ. والرجل الذي يقرأ كتاباً اليوم، هو الذي يصونُ روح المعرفة ويعيدها إلى أصلها الأول، قبل أن تتشظى وتضيعُ ملامحها في فوضى المحتوى السائب، وفي الهواتف الخاوية من أي رنين لصوت الحقيقة.

خذي الكتاب معكِ إلى الحديقة، أيتها المرأة التي تحرسها الأشجار بأغصان الأمل، وتحومُ فوق رأسها العصافير التي هربت من رحابة الأقفاص. واحملي الكتاب معكِ إلى محطة الانتظار، أيتها العاشقة وأنت تغادرين إلى روعة الانفلات من القيود الصارمة. وسوف تجدين بين صفحاته إشراقة الحرية، وشرارة التمرد على اليأس، ولذّة السباحة في معاني الحب والحكمة وتخطي المستحيل.

ضع الكتاب على الوسادة ونم قريراً على سريرك حين تهاجمك الهواجس، أيها الولد الذي يضجُّ بأسئلة اللانهاية. افتحهُ في المساء لتبحث عن قصة من سبقوك إلى حظيرة الشك وضاعوا في تفرعاتها. وافتحه في الصباح لتفهم معنى ولادة النقيض من النقيض وتكاملهما، وبعدها ستدرك أن الليل ليس جميلاً إن غاب النهار، وأنك أنت أيضاً تكتملُ باندماجك في الكل، والكلُّ يكتمل باندماجك فيه.

أعرفُ امرأة صادقت ألف كتاب وكتاب. كانت تذهبُ كل يوم إلى «جنة الخيال» لتسكن في الدهشة العظمى، تتغلب على فكرة الزمن بالسفر بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتنتصر على قيد المكان بأن يصبح الكون كله ملعباً لركضها الحر هنا وهنا وهناك. وأنا بالكاد وجدتُ نفسي حين أصغيتُ إلى نشيدها وهي تنقّبُ في المعاني التي تمجّد السمو فوق الجهل، وتنحازُ إلى ما يجعل الروح ترتقي إلى مراتب النبل في المشاعر والقول والفعل، لعلنا بهذا نمسك بخيط الضوء الذي، إن شددناه، تفتحت لنا بوابة الخلاص من الرتابة والضيق.

قالوا لقد اعتزل الناس وجالس الكتاب دهراً، فهل اكتشف الحقيقة؟ قال: يكفي أن الوجود لا يكون حقيقياً إلى حين تراه بعين البصيرة. تلك العين المدربة على الاكتشاف وعلى إدراك الفرق بين الباطن الخفيّ وبين الظاهر على السطح.