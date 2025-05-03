شكراً لمعارض الكتاب

بالنسبة لي ولكل من يهوى التأمل ويوغل في التفاصيل، ويهوى التحديق في المشهد الواقعي وتفكيكه بغية إعادة اكتشافه وتركيبه وفق رؤية معرفية تستند على الرغبة في المغاير والمتجدد، ستبدو معارض الكتاب مدخلاً هاماً لمعرفة سوية العلاقة أو اختلالها بين الإنسان والكتاب بصفته مصدر المعرفة، وتجسدها كأساس للارتقاء والتحضر والحكمة الإنسانية. لذا فما من مجتمع أو فرد يرتقي في مدارج التطور والحضارة دون اهتمام جاد وجذري بالكاتب والكتابة ونشرها في كتاب، فهي الأوتاد الثلاثة التي تنهض بها وعليها خيمة السلوك الحضاري. والكاتب كمنتج ومبدع، حين يهمل نشر إبداعه، فإن ذلك فعل يخل بالمفهوم الجوهري للمعرفة، ويجعل من السلوك الحضاري سلوكاً أعرج متعثراً لا يؤدي إلا إلى سير بطيء أو مراوحة في الزمان ذاته، والواقع ذاته. ومن هذا المنظور أستطيع أن أقول إن تقييم الجهود المخلصة التي تنهض بها معارض الكتاب في دولتنا الحبيبة للاحتفاء بالكتاب، نشراً وترويجاً، عبر المعارض السنوية التي تتحول إلى تظاهرة ثقافية، تؤكد حضور الثقافة كضرورة قصوى لتطور الحياة.

معرض الكتاب وأهميته وما يحتوي من أنشطة متفرعة متجانسة تصب كلها في غاية السعي لتسويق المعارف المتنوعة التي يحتاج إليها الإنسان لتطوير حياته. وتكمن في إعادة الاعتبار إلى سوق الكتاب من جهة، وقيمة المعرفة والثقافة في مسيرة الحضارة، وتجعل من الكتاب في حياة الفرد ضرورة تشبه ضرورات العيش الأخرى، ولأني من أولئك الذين وهبهم الله نعمة احترام كل ما يتصل بحياة الإنسان وسعادته. هذه السعادة التي باتت عصية وقصية، والتي صنفها الفارابي (بالوعي والإدراك الذي يوصل الإنسان إلى الفضيلة)، فإن هذا الوعي والإدراك لا يكتسبهما الإنسان إلا بالقراءة في أي كتاب يحوي معرفة علمية كانت أوفلسفية أو أدبية، وما لا نعرف تنوعها إلا من خلال معارض الكتاب. أجل.. ففي معارض الكتاب تنكشف لنا كم هي الأشياء والأنشطة هائلة الاتساع والتعدد التي يمارسها الإنسان، يبتكرها، ينتجها، ويرتبط بها في مسيرة حياته. معارف لا حصر لها هذه التي تدل عليها الكتب التي تصطف على رفوف أجنحة المعارض، وكلها تحمل قيمتها في ما يتصل بحاجة الإنسان إليها وتعدد اهتماماته وأذواقه وغاياته!