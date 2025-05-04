سجّل يا تاريخ

دخل أهلي جدة تاريخ الكرة الآسيوية من أوسع أبوابه، باعتباره أول فريق يكسب أول نسخة لبطولة النخبة الآسيوية، بعد أن أنهى المهمة من دون أن يخسر مباراة واحدة، فاز في دور المجموعات بكل المباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وعندما حان موعد الأدوار الإقصائية، بدا الأهلي كأنه أحد أبطال قفز الحواجز، حيث تجاوز منافسيه الواحد تلو الآخر.

والبداية كانت التغلب على بطل تايلاند، ثم كانت المواجهة الكبرى مع الهلال، الفائز باللقب الآسيوي أربع مرات، وتجاوزه الأهلي بثلاثية مثيرة، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع فربق كاواساكي الياباني في المباراة النهائية.

ووضع الأهلي حداً لمغامرة الفريق الياباني الذي أقصى السد «زعيم» الكرة القطرية في دور الثمانية، وأبعد النصر «العالمي» من نصف النهائي، لكنه اصطدم بالحاجز الأهلاوي الذي هزمه بهدفين نظيفين أنهى بهما الشوط الأول، وحسم به الموقف مبكراً.

ولم يكن الأهلي «الراقي» وحده الذي دخل التاريخ، بل إن ثلاثة من نجومه حققوا إنجازاً مهماً بالجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، حيث فاز رياض محرز باللقبين مع «مانشستر سيتي والأهلي»، والحارس ميندي مع «تشيلسي والأهلي»، والبرازيلي روبرتو فيرمينو مع «ليفربول والأهلي»، وأضاف محرز لحظات مضيئة أخرى في مسيرته الكروية، عندما فاز مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى، وفاز مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال للمرة الأولى، وفاز مع الأهلي بكأس النخبة الآسيوي للمرة الأولى.

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كان من الطبيعي أن تنحاز جدة «عروس» البحر الأحمر للأهلي «عريس» آسيا.

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ضرب الأهلي أكثر من عصفور بحجر واحد، اعتلى قمة الكرة الآسيوية في ثالث مرة يتأهل فيها إلى النهائي، وضمن المشاركة في بطولة الإنتركونتننتال، والمشاركة في مونديال الأندية عام 2029

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للعام الثاني على التوالي، تخسر الكرة اليابانية اللقب الآسيوي، رغم تأهلها إلى المباراة النهائية، حدث ذلك في الموسم الماضي، عندما قهر العين فريق يوكوهاما مارينوس بخماسية لا تنسى في استاد هزاع بن زايد.

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رفض الفريق الوصلاوي بطل 2024، أن يتم تحديد بطل 2025 على ملعبه وبين جماهيره، وألحق بفريق شباب الأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم، رغم أن التعادل كان يكفي «الفرسان» للاحتفال مبكراً باللقب.